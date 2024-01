Giro Brasil: notícias que repercutem pelo país nesta segunda-feira

Chuva deixa 11 mortos no Rio, menos de 5% dos presos não voltaram da saidinha de Natal, Lewandowski assumirá pressionado por segurança e outras notícias para começar esta segunda-feira (15).

RIO DE JANEIRO

Chuva deixa 11 mortos, alaga ruas, inunda hospital e fecha estações de metrô no Rio. Temporais atingem capital e região metropolitana, e autoridades pedem que pessoas não saiam de casa.

Morte, destruição e jacaré: moradores de Belford Roxo relatam tragédia.

VIOLÊNCIA

Brasil soltou 57 mil presos na saidinha de Natal, e menos de 5% não voltaram para a cadeia. Estado onde mais detentos deixaram de retornar ao sistema foi o Rio de Janeiro (14%); São Paulo lidera em número de beneficiados (34.547).

ELEIÇÕES 2024

Transição após eleições tem impacto na mortalidade infantil, aponta estudo. Alta em cidades com mudança de governo pode estar ligada a demissões de profissionais da saúde, dizem pesquisadoras ao analisar ciclos eleitorais.

GOVERNO LULA

Lewandowski assumirá pressionado por segurança após Lula descumprir promessa. Ministro foi contra recriar pasta citada por petista na campanha e herdará programas que pouco avançaram.

ELEIÇÕES 2024

Chapa Boulos-Marta expõe diferenças e paralelos com Lula-Alckmin. Apesar de repetição de fórmula em eleição polarizada, rivais rejeitam ideia de frente ampla por enxergarem ambos no mesmo campo ideológico.

COTIDIANO

Passageiros têm voo cancelado após Brasil barrar Boeing 737 que perdeu janela em pleno voo. No aeroporto de Cartagena, cerca de 60 passageiros esperavam neste domingo (14) uma solução da Copa Airlines.

MENTE

Pensamento indígena leva a questionar a monogamia, diz psicóloga Geni Núñez. Escritora guarani teve livro entre os mais vendidos da Flip e diz que não se pode ser dono de terras nem de pessoas.

ESTADOS UNIDOS

Primárias começam nos EUA com novo calendário e grandes incertezas. Tradicional caucus presidencial de Iowa não terá democratas, que lidam com uma primária rebelde em New Hampshire.

FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL

Riqueza dos cinco maiores bilionários dobra em três anos, diz relatório. Musk lidera o ranking; levantamento da Oxfam aponta ascensão de CEOs e monopólios.

FILMES

Critics Choice Awards, termômetro do Oscar, divulga vencedores. ‘Barbie’ bateu recorde de indicações da premiação, com 18 ao todo; ‘Oppenheimer’ e ‘Saltburn’ também estão na disputa.

CELEBRIDADES

Paolla Oliveira conta por que resolveu fazer do corpo real sua pauta: ‘Não me deixam em paz’. Em entrevista ao Fantástico, atriz diz que começou a ver as críticas com mais distanciamento.

*Folhapress