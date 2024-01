Saiba o que é destaque pelo Brasil neste sábado

Predominância masculina no alto escalão de ministros de Lula, Nordeste perde rotas internacionais, Taiwan vai às urnas e outras notícias para começar este sábado (13).

VIDA PÚBLICA

Alto escalão de equipes de ministros de Lula tem 2 homens para cada mulher. Origem acadêmica se destaca entre servidoras nesses cargos; diversidade de gênero no governo Bolsonaro era ainda pior.

CONGRESSO NACIONAL

Governo aponta irregularidades em obras bancadas por verba ligada a Alcolumbre. Auditoria cita serviços não executados e falha na escolha da construtora; senador diz não ser responsável por contratos.

POLÍTICA

Valdemar elogia Lula por escolha de Lewandowski para Ministério da Justiça. Presidente do PL foi alvo de bolsonaristas por elogio a petista e chama vídeo que circula de ‘fake’.

COTIDIANO

Chuvas fortes espantam clientes e fazem restaurantes jogarem comida fora em SP.

Temporais dos últimos dias provocaram falta de energia e queda de árvores, que causam prejuízos aos estabelecimentos.

COTIDIANO

Helicóptero é localizado em região de mata em Paraibuna (SP); não há sobreviventes. Aeronave sumiu rumo a Ilhabela na véspera do Réveillon; as quatro pessoas que estavam a bordo morreram.

AEROPORTOS

Nordeste perde rotas internacionais e luta para se livrar de isolamento no pós-pandemia. Número de destinos nos terminais do centro-sul do Brasil, por outro lado, já está próximo do pré-Covid.

MERCADO

Grupo com 15 senadores dos EUA diz que entrada da JBS na Bolsa de NY é risco para investidores. Políticos pedem que comissão reguladora investigue o histórico da empresa; JBS não comenta pedido de senadores.

EQUADOR

Militares do Equador fazem midiática demonstração de força à população. Moradores aplaudem agentes, que examinam tatuagens e celulares de suspeitos em meio a onda de violência no país.

MUNDO

Taiwan vai às urnas com voto dividido e futuro incerto em relação à China.

Presidenciável pró-independência tem dianteira, mas previsão no Legislativo é de maioria da oposição.

*folhapress