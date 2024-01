Suspeito de esfaquear mulher durante assalto é preso

Imagens de um assalto que foi registrado no último sábado (06) no bairro das Malvinas, em Campina Grande, circularam nas redes sociais e chamaram a atenção pela violência do suspeito que esfaqueou a vítima várias vezes durante a prática do roubo.

O homem que aparece na gravação foi preso quatro dias depois, após ser reconhecido por populares e pela própria vítima e agora está à disposição da justiça.

Relembre o caso:

Uma mulher estava sentada na calçada de casa, com o celular na mão, quando o suspeito passa na rua de moto e desce do veículo golpeando a mulher. Após esfaquear a vítima ele toma o celular da mesma e foge.

*Com informações da TV Paraíba