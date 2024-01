Inflação cai no Brasil e dispara na Argentina, Lula promete autonomia a Lewandowski, reclamações por enchentes em São Paulo aumentam e outras notícias para começar esta sexta-feira (12).

ECONOMIA

Inflação fecha 2023 em 4,62% e fica abaixo do teto da meta após dois anos de estouro. Analistas esperavam IPCA menor, de 4,55%; índice mensal acelera a 0,56% em dezembro, diz IBGE.

GOVERNO LULA

Lula promete autonomia a Lewandowski, e ministério deve permanecer com nomes ligados ao PT. Futuro ministro da Justiça, anunciado nesta quinta, tem desafio na segurança pública e fala em priorizar a área.

POLÍTICA

Governo Lula gera insatisfação de parlamentares após endurecer repasses. Novas regras para verba na Saúde geraram queixas de congressistas e foram chamadas de ‘dificuldade desnecessária’.

JUSTIÇA

Justiça ordena que universidade segure vaga de menino de 11 anos que passou em vestibular no AM. Criança terá que passar por avaliação para mostrar que está apta a avançar na escolarização; Luan Gabriel participou de programa de TV.

ELEIÇÕES 2024

Aliança com Marta evidencia pragmatismo de Boulos e PT na eleição em SP. Lula e aliados reeditam ideia de frente ampla e pregam diálogo para barrar vitória de aliado de Bolsonaro.

CHUVA

Reclamações por enchentes aumentam 28% na cidade de São Paulo. Itaquera e Sé têm as subprefeituras com maior volume de queixas por alagamentos na capital; OUTRO LADO: Nunes diz que situação é melhor do que no passado.

JUSTIÇA

Vítima de erro, paciente trata por 6 anos metástase óssea que nunca existiu. Caso foi levado à Justiça e plano de saúde foi condenado a pagar R$ 218 mil por danos morais e materiais.

EQUADOR

Militares somem das ruas, e Equador tenta voltar ao normal após ataques. Depois de dias desertos, comércio começa a se reanimar; forças de segurança falam em ‘aniquilar’ terroristas.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Israel deixa Gaza à beira da fome, diz África do Sul em início de audiência em Haia. Denúncia de Pretória tem apoio do Brasil; chanceler israelense diz que país africano é ‘braço jurídico’ do Hamas.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Site alemão oferece atestado médico virtual no Brasil por R$ 29. Cremesp entrou com ação pedindo a retirada da plataforma do ar.

COTIDIANO

Investigação de helicóptero desaparecido muda rota de busca após novas imagens. Aeronave com quatro ocupantes pode ter sido captada por câmeras de concessionária na rodovia dos Tamoios, que dá acesso ao litoral de SP.

MERCADO

Depoimentos de ex-CEOs da Americanas citam futebol, marmita e canalha. Sergio Rial e Miguel Gutierrez contam bastidores da relação na troca do comando da varejista.

JUSTIÇA

Jovem Pan vence ação contra Sleeping Giants por campanha para desmonetizar emissora. Decisão é da 9ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo e cabe recurso; grupo ainda não se posicionou.

*Folhapress