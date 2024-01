Dois carros colidem em trecho da PB 034, em Alhandra

Na cidade de Alhandra, no litoral sul do estado, um acidente envolvendo dois veículos ocorreu hoje, 12, resultando em uma colisão frontal em um trecho da PB 034.

Os carros ficaram danificados e os motoristas, que estavam sozinhos nos veículos, sendo atendidos. Ambos já receberam alta.

O local do acidente, conhecido pela comunidade como perigoso, apresenta uma descida com curvas, tornando-se ainda mais arriscado em condições de chuva.

De acordo com informações, a colisão aconteceu quando os dois veículos, que seguiam em sentidos opostos, se chocaram.

O Samu realizou os primeiros socorros, e as autoridades de trânsito de Alhandra estiveram no local para controlar a situação e evitar possíveis complicações no trânsito.

*com informações da TV Cabo Branco