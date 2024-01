Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quinta-feira

A União (PB)

6.640 VAGAS

Governo Lula lança oito editais do Concurso Público Unificado

O Globo (RJ)

Lewandowski aceita convite de Lula e será novo ministro da Justiça

O Dia (RJ)

EDITAIS SÃO PUBLICADOS

Confira todos os detalhes sobre o Enem dos concursos

Folha de S.Paulo

Lewandowski aceita convite e será ministro da Justiça

O Estado de S. Paulo

Avanço do crime assusta vizinhos do Equador, que reforçam área de fronteira

Valor Econômico (SP)

Após um ano da fraude, Americanas perde mercado e tem desafio da reestruturação

Correio Braziliense

Lewandowski aceita convite de Lula para a pasta da Justiça

Estado de Minas

Minas na rota da concessão de BRs

Zero Hora (RS)

Onda de violência no Equador causa pelo menos 13 mortes

Diário de Pernambuco

Voa Brasil começa beneficiando aposentados e estudantes

Jornal do Commercio (PE)

Lewandowski aceita Justiça com saída do PSB

A Tarde (BA)

Hoje é dia de festa e fé no Bonfim

Diário do Nordeste (CE)

O que está em jogo na eleição municipal de Caucaia