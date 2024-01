Veículos pertencentes a familiares do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), foram abastecidos de forma irregular com verba da Câmara Federal, enquanto ele era parlamentar, noticia o jornal O Globo.

Conforme a publicação, notas fiscais indicam gastos de R$ 105 mil para encher o tanque de 48 veículos registrados nos nomes da mulher, do irmão, do pai e do cunhado do ministro entre abril de 2022 e agosto de 2023.

Costa Filho negou irregularidades e apontou falha “do ponto de vista contábil” do posto em que a maioria das notas foi emitida.

O dono do estabelecimento, que fica no Recife, assumiu o suposto equívoco.

*Com informações de O Globo