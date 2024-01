Giro de notícias: resumo dos principais fatos no Brasil e no mundo

Equador vive onda de violência, Marta Suplicy definida como vice de Boulos, chuva mata em São Paulo e outras notícias para começar esta quarta-feira (10).

MUNDO

Presidente do Equador declara guerra a facções em meio a onda de violência que matou 8. Daniel Noboa aciona Forças Armadas contra criminosos, que fizeram sequestros, explodiram bombas e invadiram TV.

CPI DO 8 DE JANEIRO

Punição pelo 8/1 tem que ser para ‘civil ou militar, não importa’, diz Alckmin. Vice-presidente avalia, em entrevista à Folha de S.Paulo, que Forças Armadas foram induzidas pela política no governo Bolsonaro.

POLÍTICA

Provável ministro, Lewandowski deve preservar PT e esvaziar PSB no 2º escalão. Aliados dizem que postos-chave na pasta da Justiça devem ser indicações do ministro aposentado do STF.

ELEIÇÕES 2024

Marta deixa gestão Nunes após dizer a Lula que aceita ser vice de Boulos. Prefeito se reuniu com agora ex-secretária municipal e emitiu nota em que afirma que saída foi em comum acordo.

MERCADO

Governo anuncia passagem de avião a R$ 200 para ao menos 3 milhões de aposentados e estudantes. Ministro de Portos e Aeroportos disse que programa deverá se lançado até o meio de fevereiro.

UNIÃO EUROPEIA

Macron nomeia mais jovem premiê na história da França e o 1º abertamente gay. Até então titular da Educação, Gabriel Attal, 34, assume cargo que era de Élizabeth Borne.

CIÊNCIA

Nasa adia missões para enviar astronautas à Lua. Viagem à orbita do satélite passa para 2025 e tentativa de pouso, para 2026.

CHUVA

Tempestade provoca morte na zona sul de São Paulo. Queda de fio energizado atingiu duas pessoas em Moema; marginal Tietê e 23 de Maio têm trechos intransitáveis.

RIO DE JANEIRO

Casal é assaltado e agredido em praia do Rio e diz que polícia ironizou situação. Crime ocorreu na Barra da Tijuca; OUTRO LADO: PM afirma que houve ‘brecha no policiamento’ e não comenta atendimento.

COTIDIANO

Helicóptero da PRF em BH caiu perto de carro que passava na avenida, mostra novo vídeo. Técnicos da FAB estão na capital para perícia que indicará causas da falha no aparelho.

BBB24

Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet se enfrentam no Paredão. Veja quem votou em quem durante voto aberto.

JUSTIÇA

Justiça marca tentativa de conciliação entre Ana Hickmann e ex-marido para resolver briga sobre filho. Decisão foi tomada pela 1ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Itu, que cuida do caso.

*Folhapress