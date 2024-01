O presidente do PSB na Paraíba, deputado federal Gervásio Maia, apresentou um projeto de lei, de nº 492/23, que visa confiscar os bens de pessoas que patrocinam atos antidemocráticos no país, a exemplo do que ocorreu no dia 8 de janeiro, dias após a posse do presidente Lula (PT).

“O projeto vai estabelecer uma legislação bem severa para aqueles que, porventura, patrocinarem qualquer tipo de evento contra a democracia”, disse.

O deputado exemplificou a punição e disse que é como acontece com o tráfico de drogas, ou seja, quando uma aeronave é pega transportando drogas, o avião passa a pertencer à União.

“Se aprovado o projeto de lei e acontecer um evento, que fique comprovado que o proprietário de um ônibus, de carro, deu o apoio para o ato criminoso, então ocorrerá o confisco daquele bem”, explicou.

Para Gervásio, atentar contra a democracia é atentar contra a população brasileira e é preciso que se tenha uma legislação específica, para coibir atos como foi visto no dia 8 de janeiro de 2023, que inclusive culminou com danos ao patrimônio público.

Ele disse que vai colocar o PL em pauta na primeira reunião do colegiado de líderes da Câmara Federal.

“Aquele prejuízo que foi causado, foi causado ao povo brasileiro. Então, é preciso que a gente tenha, sim, uma legislação bem dura em relação aos atos antidemocráticos. Eu vou me esforçar muito para que o PL seja aprovado. A gente precisa proteger o país dessas pessoas que não pensam nas futuras gerações, que não cuidam do país e não respeitam as leis”, avaliou.