Casamento: padre pede desculpa após chamar casal de “pobre”

O padre que reclamou da decoração escolhida por um casal de noivos em Sergipe pediu desculpas.

O padre José Raimundo Soares Diniz, do município de Boquim (SE), diz que não discriminou ninguém pela condição financeira. No último sábado (6), ele criticou a qualidade do tapete escolhido por um casal na Igreja Nossa Senhora de Santana.

“Foi essa condição que os noivos tiveram. Deve ser um casal pobre”.

Ele diz que fez o comentário para alertar que a comunhão não seria feita na nave central da paróquia porque o tapete estava deslizando.

“Os fiéis podiam cair e ter um acidente”.

Ele pediu perdão a quem não compreendeu seu comentário e afirmou que sua vida é “acolher e defender os pobres”.

O vídeo foi publicado nas redes sociais da Paróquia Senhora Sant’Ana.

Peço publicamente aos familiares do noivo e da noiva e às pessoas que divulgaram esse vídeo, peço perdão se não fui compreendido, entendido ou se falei palavras que feriram alguém.

Peço publicamente, ao bispo e a toda a Diocese peço perdão.

Quando eu disse certamente que devem ser pessoas simples ou pobres, não estava discriminado ninguém. Afinal de contas, minha vida de sacerdote é acolher e defender os pobres.

O caso

O Padre José Raimundo Soares Diniz falou que vai proibir que tapetes parecidos voltem a ser usados na paróquia.

Segundo ele, se os futuros noivos “não podem fazer uma arrumação decente”, melhor que não mexam na decoração da paróquia.

“Para fazer armengue [gíria para improviso], aqui mais não, porque eu quero evitar acidentes”.

“Não vou dar a comunhão aqui na nave central porque esse tapete está fazendo vocês escorregarem, porque não é tapete, é um negócio muito devagar, que escorrega, né? Para não dizer que é coisa ruim. Foi essa condição que os noivos tiveram, infelizmente. A gente percebe que eles são bem simples e que a arrumação é bem simples, né? Deve ser um casal pobre”.

Padre José Raimundo Soares Diniz

