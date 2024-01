Opera Paraíba divulga calendário com cirurgias em todo o estado

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, divulgou nesta terça-feira (9) o calendário de cirurgias eletivas do programa Opera Paraíba para janeiro.

Somando mais de 90 mil cirurgias desde o início, em 2019, a previsão é que até o fim do mês as ações itinerantes do programa, realizadas em forma de mutirão, passem por oito cidades, contemplando todas as macrorregiões do estado.

Entre os procedimentos estão cirurgias de hérnia, vesícula, histerectomia, laqueadura, vasectomia, varizes, bariátrica, otorrino, urologia e catarata.

Atendendo a proposta de interiorização, o Opera Paraíba está presente em 26 hospitais da rede estadual de saúde, pactuados para a realização das cirurgias pelo programa, seja de forma regular ou itinerante.

Em Campina Grande, o Hospital de Clínicas realiza cirurgias diariamente, já em outras unidades as intervenções acontecem em dias específicos, visando atender a demanda existente, porém sem interferir na rotina de atendimentos habituais.

A programação teve início pela cidade de Piancó, contemplada nessa terça-feira (9) com a oferta de cirurgias gerais. Nos próximos dias 23 e 30, o município volta a receber a equipe itinerante do programa.

O calendário segue sendo executado nos dias 12, 13 e 14 no município de Solânea, onde serão atendidos com cirurgias gerais os pacientes da 2ª Região de Saúde, que abrange 22 cidades do Brejo paraibano. Nos dias 13 e 14, o Opera também estará em João Pessoa, na Maternidade Frei Damião, onde vai acontecer um mutirão de cirurgias bariátricas; e na cidade de Campina Grande, realizando cirurgias vasculares.

Na cidade de Catolé do Rocha, beneficiando a população do alto sertão, o programa realizará cirurgias gerais entre os dias 19 e 21. No dia 20, acontece no Hospital de Clínicas mais um mutirão de bariátricas.

Novamente contemplando os pacientes do Sertão, o Opera Paraíba chega à cidade de Santa Luzia nos dias 22, 23 e 24 para a realização de cirurgias oftalmológicas, com procedimentos de catarata e pterígio.

A região do Cariri recebe o programa no dia 25, em Monteiro, onde serão realizadas cirurgias gerais. Já nos dias 26, 27 e 28 é a cidade de Sousa que vai oferecer cirurgias por meio do Opera Paraíba, com um mutirão pediátrico de procedimentos de otorrinolaringologia.

Ainda nos dias 27 e 28, em Campina Grande, acontecem dois mutirões, também um pediátrico de otorrino e outro de urologia.

O secretário de Saúde do estado, Jhony Bezerra, destaca que por meio do programa a Paraíba integra o ranking de um levantamento do Ministério da Saúde dos cincos estados do país que podem zerar a fila de cirurgias eletivas em 2024.

“Por meio do Opera Paraíba, os paraibanos tiveram o acesso facilitado à realização de cirurgias eletivas. Ao longo dos anos, temos ampliado a quantidade de procedimentos ofertados e distribuídos de forma regionalizada, ofertando cirurgias em todas as regiões de saúde da Paraíba. Através desse trabalho, temos o reconhecimento do Ministério da Saúde, passando a integrar o ranking dos cinco estados do Brasil que podem acabar a fila de espera por cirurgias eletivas, e ainda somos referência para outros estados, que têm adotado o modelo do nosso programa como case de sucesso”, finalizou.

Para participar do Programa é necessário que o usuário faça a solicitação por meio da Secretaria de Saúde de seu município ou realize o cadastro no site operaparaiba.pb.gov.br preenchendo os dados pessoais, comprovante de residência e anexando exames e laudos médicos.