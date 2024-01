Notícias que movimentam o país nesta terça-feira

Ato do 8/1 evidencia racha político no Congresso, reunião de Lula com Lewandowski aumenta expectativa de convite para Ministério da Justiça, poupança fecha 2023 com R$ 88 bi em saques e outras notícias do dia para começar esta terça-feira (9).

POLÍTICA

Evento do 8 de janeiro mostra Lula e STF com discursos alinhados, mas Congresso dividido. Presidente e integrantes do Supremo defenderam punição a golpistas nesta segunda-feira.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Lula diz que ‘perdão soaria como impunidade’ e que ato do 8/1 marca vitória da democracia. Presidente classificou Bolsonaro como golpista em discurso, e sugeriu renúncia de mandato para quem ainda duvidar das urnas eletrônicas.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Clã Bolsonaro minimiza aniversário do 8/1, e Michelle homenageia réu morto na Papuda. Flávio afirma que evento é político, ex-presidente admite apenas vandalismo e Valdemar questiona Moraes.

GOVERNO LULA

Lula se reúne com Ricardo Lewandowski (foto) e aumenta expectativa de convite para Ministério da Justiça. Presidente e ex-ministro do STF participam à tarde de ato no Congresso para marcar um ano dos ataques golpistas em Brasília.

MERCADO

Investimento no Brasil mal cobre desgaste de máquinas e infraestrutura há quase uma década. Aportes em equipamentos também passaram ser insuficientes para elevar a produtividade do trabalhador.

BANCO CENTRAL

Brasileiros retiram R$ 87,8 bilhões da poupança em 2023. Esse foi o segundo maior resgate líquido de recursos, em termos absolutos, nessa modalidade de investimentos.

MUNDO

Milei se muda para residência oficial na Argentina após suposta ‘limpeza energética’. Presidente continua à espera de construção de canil para cães clonados na Quinta de Olivos, a 17 km de Buenos Aires.

MUNDO

China faz alvo do tamanho do maior navio de guerra do mundo. Maquete no formato do americano USS Gerald Ford visa treino com mísseis em deserto.

FUTEBOL INTERNACIONAL

Morre Beckenbauer, um dos maiores nomes da história do futebol, aos 78 anos. Alemão ganhou Copa como jogador em 1974 e como técnico em 1990 e é reconhecido como primeiro grande líbero moderno.

COTIDIANO

Acidente com micro-ônibus de turismo e caminhão deixa 25 mortos na Bahia. Outras seis pessoas ficaram feridas; vítimas voltavam de passeio para a praia de Guarajuba, no litoral norte do estado.

CLIMA

Forte chuva em SP mata homem no interior, deixa 4 feridos no parque Ibirapuera e cancela voos. Cidade registrou ao menos cinco pontos de alagamentos por volta das 16h; vento derrubou estrutura metálica na marquise do parque.

COTIDIANO

Guarujá vai apreender caixas de som ligadas nas praias. Cidade do litoral paulista possui lei contra emissão de ruídos na faixa de areia e calçadões.

MERCADO DE TRABALHO

Concursos públicos oferecem mais de 16 mil vagas em janeiro. São 47 certames disponíveis em todas as regiões do país com remunerações que chegam a quase R$ 36 mil.

*Folhapress