Veja o que repercute pelo país neste domingo; leitura rápida

Quem quiser o poder terá de ser eleito, diz Lula sobre 8/1, acerto na previsão da temperatura vai de 100% a 48% nas capitais, Boeing perde janela nos EUA e pousa sem vítimas e outras notícias para começar este domingo (8).

POLÍTICA

Não faria GLO no 8/1 porque quem quiser o poder que dispute eleições, diz Lula à Folha. Presidente afirma que população não vai querer mais ouvir quem ‘não gosta de democracia’.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Entre a raiva da direita e a da esquerda, fiquei com as Forças Armadas, diz Múcio. Ministro da Defesa afirma não se arrepender de ter dito que acampamentos em quartéis eram democráticos e opina que militares salvaram país de golpe.

ECONOMIA

Fazenda admite mudar meta fiscal se alternativas à desoneração da folha caírem. Governo ameaça ir à Justiça se MP com novas regras for derrubada pelo Congresso Nacional.

Dúvida sobre eficácia de medidas cria encruzilhada fiscal para Haddad em 2024.

PREVISÃO DO TEMPO

Acerto na previsão da temperatura vai de 100% a apenas 48% nas capitais. Serviço presente por padrão nos celulares Android e iPhone teve pior desempenho entre cinco provedores durante ‘calorão’ no Brasil.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

‘Preciso de ajuda para tirar meus sete filhos de Gaza’, diz brasileira. Umm Abdo, 41, que era casada com filho de fundador do Hamas, descreve ‘inferno total’ no território palestino e afirma que população odeia facção, mas tem medo.

COTIDIANO

Relatos de drones disparam e aeroportos têm de suspender pousos e decolagens de aviões. Registros de 2023 são quase o dobro dos de 2022; Guarulhos precisou ser fechado por meia hora no ano passado.

MUNDO

Boeing da Alaska Airlines perde janela em pleno voo, mas aterrissa sem vítimas. Companhia suspende voos com frota nova do modelo 737 Max após incidente, que tem histórico recente de problemas.

VIOLÊNCIA

Artista circense venezuelana é encontrada morta no Amazonas. Julieta Inés Hernández Martínez estava desaparecida desde 23 de dezembro; casal foi preso por suspeita de envolvimento na morte da artista em Presidente Figueiredo (AM).

BIG BROTHER BRASIL

Fiquei meia hora na casa do BBB 24, apertei o Botão da Desistência e fui o terror do Boninho. Jornalista é ‘eliminado’ durante visita à casa do reality show de maior audiência do país.

CIÊNCIA

Sonda indiana alcança com sucesso a órbita do Sol. Aditya-L1, lançada em setembro, transporta instrumentos para medir e observar camadas mais externas da estrela do Sistema Solar.

LIVROS

Graciliano Ramos entra em domínio público, tem inédito e família fala em ‘sacanagem’. Editoras correm atrás de obras clássicas como ‘Vidas Secas’ e vasculham por livros novos após o fim dos direitos autorais.

FILMES

Globo de Ouro chega à sua 81ª edição e tenta fazer as pazes com Hollywood. Premiação acontece no rastro das greves de atores e roteiristas e tem como principais indicados filmes ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’.

*folhpress