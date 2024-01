Giro Brasil: notícias que repercutem pelo país neste sábado

Zagallo morre aos 92 anos, desmatamento cai na amazônia e tem crescimento recorde no cerrado, Suprema Corte dos EUA vai deliberar sobre inelegibilidade de Trump e outras notícias para começar este sábado (6).

ESPORTE

Morre Zagallo, o maior vencedor das Copas do Mundo, aos 92 anos. Personagem icônico marcou seu nome no futebol mundial com títulos, inovações, frases e superstições.

ECONOMIA

Inflação do 1º ano de Lula 3 deve ter taxa próxima ou até igual à do início de Lula 2. Mediana das projeções do mercado é de IPCA de 4,46% em 2023, a mesma variação de 2007.

COTIDIANO

Bancada evangélica defendeu exclusão de cultos na lei ‘Não é Não’ sancionada por Lula. Parlamentares justificam temer o uso politizado do protocolo nas igrejas; autora Maria do Rosário (PT) diz ver desinformação em críticas.

JUSTIÇA

Trabalhei com provas, diferente da Lava Jato, diz subprocurador que denunciou 1.400 pelo 8/1. Indicado por Aras afirma ter deixado investigação em dia para Gonet e vê falhas em apuração sobre militares.

DESMATAMENTO

Desmatamento cai pela metade na amazônia e sobe 43% no cerrado em 2023. No agregado do ano para os dois biomas, perda de vegetação caiu 18% em comparação a 2022.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Fernando Diniz é demitido da seleção brasileira. Demissão ocorre um dia após STF reconduzir Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF; alvo é Dorival Júnior.

MUNDO

Coreia do Norte faz mais de 200 disparos no mar, e Coreia do Sul esvazia ilhas. Seul ordena população a buscar abrigo e realiza exercícios militares em resposta a Pyongyang; vizinhos vivem momento tenso.

ARGENTINA

De pular refeição a cavalgar até a escola, TV naturaliza efeitos de ajustes de Milei. Emissoras argentinas viralizam nas redes por comentários que relativizam privações por choque de preços do novo governo.

ESTADOS UNIDOS

Suprema Corte aceita analisar recurso de Trump para se manter elegível. Tribunal acata pedido de ex-presidente e vai deliberar sobre decisão do Colorado que tira republicano da cédula eleitoral.

PADRE JÚLIO

Denúncias contra padre Júlio são graves e serão levadas ao Vaticano, diz presidente da Câmara de SP. OUTRO LADO: Pároco afirma que já foi vítima de acusações falsas forjadas por integrantes do MBL.

CULTURA

Morte de João Carreiro foi fatalidade após cirurgia que levou 12 horas, diz médico. Soma de complicações impediu que os batimentos cardíacos do sertanejo de 41 anos voltassem ao normal após procedimento.

CELEBRIDADES

Ana Hickmann diz que ex-braço direito ajudou ex-marido em falsificação e ganhou R$ 100 mil. Auditoria contratada pela apresentadora da Record encontrou provas que foram levadas à polícia; OUTRO LADO: ex-assessora diz que dinheiro era de bonificação.

* SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)