Veja os fatos que repercutem pelo Brasil nesta quarta-feira

Cinco morrem em colisão entre aviões no Japão, queda de helicóptero mata um em Capitólio (MG), buscas por helicóptero desaparecido em SP continuam e outras notícias para começar esta quarta-feira (3).

MUNDO

Cinco morrem em colisão entre aviões no Japão. Airbus com 379 pessoas se chocou com aeronave da Guarda Costeira ao pousar em aeroporto em Tóquio; vítimas estavam no avião em solo.

COTIDIANO

Não consigo cruzar, tá tudo fechado’, disse piloto de helicóptero que sumiu em SP. Condutor falou com dono de heliponto em Ilhabela, onde deveria pousar, e relatou falta de visibilidade na serra do Mar.

AMBIENTE

Cidades fazem corrida para alargar praias e projetam usar 12 Maracanãs de areia. Especialistas alertam para projetos insuficientes e alto custo na manutenção dessas intervenções.

TERREMOTO

Japoneses enfrentam filas por água e comida após terremoto que matou 55. Mais de 30 mil casas seguem sem eletricidade em região afetada, situação que preocupa devido ao frio registrado à noite.

ACIDENTE

Queda de helicóptero mata uma pessoa em Capitólio (MG). Outros três ocupantes da aeronave foram resgatados com vida; acidente ocorreu em área de Furnas.

ISRAEL-HAMAS

Número dois da ala política do Hamas morre em ataque de Israel no Líbano. Saleh al-Arouri era conhecido por proximidade com braço militar do grupo; Tel Aviv não assume autoria de explosão em Beirute.

INFLAÇÃO

Inflação dos alimentos deve voltar à cena em 2024 sob efeito do El Niño. Economistas preveem alta para os preços da comida neste ano, após queda com safra maior em 2023.

COTIDIANO

Perícia detecta falha entre motor e escapamento de BMW em que jovens morreram em SC. Polícia investiga se customização do carro para ampliar ronco do motor provocou folga que gerou vazamento de monóxido de carbono.

JUSTIÇA

Bretas, juiz afastado da Lava Jato, agora tenta ser coach jurídico nas redes. Marcelo Bretas mira reposicionamento de imagem como palestrante e professor de curso ainda não lançado sobre prática jurídica.

AMBIENTE

Número de queimadas na caatinga em 2023 foi o mais alto desde 2010. Foram mais de 21,5 mil focos de calor no bioma, um crescimento de 39% em relação a 2022.

MUNDO

Reitora de Harvard renuncia após fala sobre antissemitismo e acusações de plágio. Primeira mulher negra a ocupar posto, Claudine Gay foi criticada por declaração durante audiência no Congresso dos EUA.

*Folhapress