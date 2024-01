Posto de saúde é interditado em João Pessoa

Nesta quarta-feira (3), a Unidade Básica de Saúde (UBS) Integrada Alto do Céu, em João Pessoa, teve sua desinterdição ética anunciada pelo Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB).

A medida havia sido tomada devido a irregularidades nos equipamentos do local, que impediram os médicos de exercerem suas atividades.

A decisão de desinterdição decorreu de uma avaliação realizada pelo próprio CRM-PB, sendo efetivada a partir das 0h do dia 4 de janeiro.

A interdição foi originada após uma vistoria realizada pelo CRM-PB na sexta-feira (29), que reavaliou as condições da unidade de saúde desde a primeira inspeção em 11 de setembro de 2023.

Diante da persistência das irregularidades, a atividade médica na UBS Alto do Céu foi interditada eticamente.

Entre as falhas apontadas pelo Departamento de Fiscalização do CRM-PB estavam a ausência de equipamentos básicos nos consultórios e problemas com aparelhos de ar-condicionado, como não funcionamento e vazamentos.

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa esclareceu que o prédio não estava interditado e que, em caso de interdição ética, os médicos eram orientados a não atender nas salas com problemas.

A secretaria afirmou também que não havia falta de equipamentos, e os aparelhos de ar-condicionado estavam passando por manutenção, assegurando que a interdição não impactou o atendimento na unidade.

