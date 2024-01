Bastidores do BBB 24 que estreia na próxima segunda-feira

Jojo Todynho está no BBB 24. Campeã de A Fazenda 12, da Record, a cantora foi chamada pela direção do Globo para fazer parte do time de apresentadores da atração.

A reportagem apurou que o quadro ainda não tem um nome definido, às vésperas da estreia da atração, na próxima segunda-feira (8). Ele deverá seguir o modelo do “Big Terapia”, apresentado por Paulo Vieira na edição passada.

Jojo, que participou do Central da Copa no ano passado na emissora, irá avaliar os acontecimentos da casa com opiniões diretas e sem nenhuma intervenção (a princípio) da direção do programa. A ideia é que os comentários sejam espontâneos, como ela faz nas redes sociais.

O contrato recém-assinado também prevê participações em atrações do Multishow e do Globoplay sobre o BBB 24.

Além da cantora, os atores Marcos Veras e Luis Miranda assumirão novas atrações humorísticas do programa. Paulo Vieira e Dani Calabresa (CAT BBB) deixaram o programa.

Procurados pela reportagem, a assessoria de Jojo Todynho e a TV Globo não se manifestaram sobre o assunto.

*ANA CORA LIMAFOLHAPRESS