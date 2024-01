Notícias do primeiro dia do ano que repercutem pelo país

Terremoto no Japão deixa 6 mortos, helicóptero com quatro pessoas desaparece em SP, primeiro acusado de financiar 8/1 é denunciado e outras notícias desta terça-feira (2).

TERREMOTO

Terremoto no Japão deixa 6 mortos e força deslocamento de quase 100 mil habitantes. Sismo acendeu alerta de tsunami não só no arquipélago como também nos vizinhos Coreia do Sul e Rússia.

DESAPARECIMENTO

Helicóptero com quatro pessoas desaparece em SP. Aeronave partiu do Campo de Marte em direção a Ilhabela, no litoral norte.

JUSTIÇA

Empresário de Londrina é primeiro denunciado sob acusação de financiar 8/1. Pedro Luis Kurunczi é acusado pelo MPF de fretar 4 ônibus que levaram a Brasília participantes dos ataques e de incitá-los.

ISRAEL

Supremo de Israel invalida lei de reforma judicial que limitava poder da corte. Medida integrava pacote de leis do governo que foi alvo de protestos massivos por ser considerado ameaça à democracia.

BANGLADESH

Nobel da Paz é condenado em Bangladesh e apoiadores acusam governo de perseguição. Primeira-ministra do país diz que Muhammad Yunus, laureado por retirar milhares da pobreza, ‘suga sangue’ de desfavorecidos.

MERCADO

Dívida global bate recorde e cria trava para Brasil baixar juros e crescer mais. Com endividamento inédito, taxa nos EUA deve se manter alta, obrigando emergentes a pagar mais a investidores.

ANO NOVO

Réveillon na av. Paulista teve ‘Evidências’, fogos silenciosos e roubo de celulares. Prefeitura estima que 2 milhões de pessoas participaram da comemoração na via.

ESPORTE

Calendário esportivo de 2024 tem Olimpíadas, Copa América e Eurocopa. Copa do Mundo de futsal, NBA e F1 também estão entre os destaques da agenda.

CLIMA

Brasil pode ver calor arrefecer em 2024, mas ano ainda deve ser um dos mais quentes da história. Combinação de aquecimento global com El Niño mantém planeta aquecido nos próximos meses.

MORTE

Quatro corpos de jovens são encontrados em BMW na rodoviária de Balneário Camboriú. Principal suspeita da polícia é de que grupo foi intoxicado com monóxido de carbono que vazou do motor para interior do veículo.

PRISÃO

Polícia prende dois suspeitos pela morte de youtuber desaparecido na Grande SP. Corpo de Carlos Henrique Medeiros, 26, estava enterrado nos fundos de casa de amigos em Itapecerica da Serra.

SERGIPE

Desabamento provocado por explosão deixa três mortos em Aracaju. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas, outras três estão desaparecidas.

*Folhapress