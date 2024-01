Comece 2024 bem informado: fatos que repercutem pelo Brasil e no mundo

Desmatamento caiu e espaço para petróleo aumentou no primeiro ano do governo Lula, o resultado da Mega da Virada 2023, a briga entre Ciro e Cid Gomes e outras notícias do dia.

DESMATAMENTO

No primeiro ano de Lula, desmatamento na amazônia caiu enquanto espaço para petróleo cresceu. Apesar de avanços ambientais importantes, retrocessos no Congresso e recorde de desmate no cerrado prejudicam desempenho do governo.

MEGA DA VIRADA

Mega da Virada 2023 vai pagar R$ 588,9 milhões; veja os números sorteados. Prêmio é o maior da história, segundo a Caixa Econômica Federal.

CALOR

Brasil pode ver calor arrefecer em 2024, mas ano ainda deve ser um dos mais quentes da história. Combinação de aquecimento global com El Niño mantém planeta aquecido nos próximos meses.

TRANSPORTE PÚBLICO

Tarifa de metrô e trem sobe para R$ 5 nesta segunda (1º) em SP. Valor da passagem de ônibus foi mantida em R$ 4,40 na capital.

MUNDO

Rainha Margrethe 2ª anuncia que vai abdicar em discurso ao vivo na TV. Monarca da Dinamarca diz ter chegado a hora de passar o poder para a próxima geração; seu filho Frederik assume.

ARGENTINA

Em mensagem de fim de ano, Milei fala em ‘catástrofe bíblica’ e diz que nunca prometeu ‘caminho de rosas’. Presidente argentino pede apoio da população para pressionar Congresso a aprovar pacotes de leis enviados pelo governo.

CIRO E CID GOMES

Entenda em 6 pontos a briga entre os irmãos Ciro e Cid Gomes. Irmãos estão afastados desde eleição passada e travam disputa por PDT no Ceará; racha causa debandada do partido.

GOVERNO LULA

Lojinha para políticos da Codevasf cresce sob Lula e entrega sanitários e quadras. Estatal foi criada para fazer projetos de irrigação mas cresceu com emendas parlamentares e agora faz até recapeamento.

INDÚSTRIA

Incentivo à indústria será custeado por imposto de importação de carro elétrico e placa solar. Alckmin afirma que aumento de tributos vão financiar parte de incentivos para setor automotivo e de modernização do parque fabril nacional.

CHINA

SP registra cinco casos de bactéria que causou surto de pneumonia na China. Crianças de uma mesma escola em Santo André (ABC) tiveram testes positivos para o patógeno, conhecido pelos médicos e tratado com antibiótico.

RICHARD ROMANUS (1943 – 2023)

Morre Richard Romanus, ator de ‘Família Soprano’ e ‘Caminhos Perigosos’, aos 80. Americano fez trabalhos de dublagem importantes nos anos 1970, em ‘Wizards’ e ‘Heavy Metal – Universo em Fantasia’.

CELEBRIDADES

Lewis Hamilton está no Brasil e passa Réveillon na Bahia. Piloto de Fórmula 1 veio acompanhado da modelo carioca Juliana Nalu, que teve um relacionamento com o rapper Kanye West.

ALIMENTAÇÃO

Paulo Galo, dos Entregadores Antifascistas, diz que furtava entregas acima de R$ 500. Liderança escreveu na rede social X relato da época em trabalhava como entregador.

TELEVISÃO

Como o Leblon de Manoel Carlos explica a segregação espacial do Rio de Janeiro. Autor, que completou 90 anos em 2023, escreveu novelas que oferecem pistas para analisar as políticas urbanas da capital.

ENTREVISTA DA 2ª

A pior coisa que pais podem fazer pelos filhos é criá-los sem ajuda, diz pediatra. Harvey Karp, médico da prole de celebridades como Madonna e Larry David, prega que a tecnologia precisa ajudar mulheres exaustas.

* SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)