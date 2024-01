Senado quer proibir fogos de artifício barulhentos no país

As festas de final de ano, motivo de alegrias para as famílias, também são uma época de apreensão em muitas casas.

O motivo é o barulho dos fogos de artifício, especialmente na noite do ano-novo.

A proibição dos fogos de artifício com estampido já é adotada em alguns estados e municípios para proteger pessoas e animais dos impactos negativos à saúde.

Agora, um projeto em discussão no Senado pode estender a proibição a todo o país.

Vários projetos, inclusive um de iniciativa popular, já foram apresentados com esse objetivo, e dois deles estiveram na pauta das comissões nos últimos meses de 2023, mas a discussão acabou ficando para 2024.

O objetivo é a proteção de quem sofre com o estrondo dos fogos. Nesse grupo estão incluídas pessoas com hipersensibilidade ao estampido – como é o caso de idosos, crianças, e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – e também animais, tanto domésticos quanto silvestres.

– Queremos, sim, espetáculos pirotécnicos que celebrem a alegria, a vida, a arte e a cultura, o lazer, repletos de cores e imagens, que risquem o céu com suas luzes e brilhos, formas e tonalidades, mas que respeitem os seres humanos, principalmente aqueles mais frágeis, e o meio ambiente. É essa a conciliação desejada, o caminho do meio, que convidamos a indústria nacional a percorrer – disse o senador Paulo Paim (PT-RS) na Comissão de Educação.

*Com informações da Agência Senado