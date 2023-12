Pesquisa mostra eleitor católico avaliando o governo Lula

O instituto PoderData realizou um levantamento de recorte diferente sobre o governo Lula.

Um dos dados constatados: 32% dos eleitores católicos consideram o primeiro ano de mandato do presidente “pior” que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Já na avaliação positiva, 58% analisam a gestão do petista melhor que a do ex-chefe do Executivo.

A pesquisa foi feita entre os dias 16 a 18 de dezembro últimos e conta com margem de erro de 2 pontos percentuais.

*informações da coluna Aparte, publicada no paraibaonline e assinada pelo jornalista Arimatea Souza.