Notícias que movimentam o país nesta sexta-feira

CONGRESSO NACIONAL

Congresso indica resistência e vê afronta em pacote de reoneração apresentado por Haddad. Parlamentares avaliam que edição de medida provisória significa imposição de agenda do governo.

GOVERNO LULA

Lula conclui 20% das promessas em 1º ano; 48% estão paradas ou em ritmo lento. Governo também encontra dificuldades para realizar propostas de maior impacto anunciadas em campanha.

FORÇAS ARMADAS

Exército paga bônus mesmo sem atingir metas e tenta esconder informação. Verba foi distribuída apenas a civis; Exército omitiu dados, e CGU obrigou força terrestre a revelar pagamentos.

VENEZUELA

Venezuela mobiliza tropas em reação a envio de navio de guerra britânico à Guiana. Iminência de chegada do HMS Trent rompe trégua acordada por Caracas e Georgetown duas semanas atrás.

ARGENTINA

Milei anuncia criação de notas de 20 mil pesos e 50 mil pesos na Argentina. Medida tenta diminuir o dinheiro em circulação em país com inflação de mais de 160% no acumulado de 12 meses; maior nota hoje é a de 2.000 pesos.

CHINA

China salva ano do Brasil e projeta investimento verde para 2024. Visita de comitiva em março e abril marcou reaproximação quando Pequim se reabria, pós-pandemia, dizem especialistas.

INFLAÇÃO

Passagem aérea sobe 48,11% em 2023, maior alta em 12 anos no IPCA-15. Variação dos preços no Brasil é a mais intensa desde 2011, segundo o IBGE.

INDÍGENAS

Indígenas sofreram ataque na véspera do Natal e têm animais mortos no Paraná. Investigadores suspeitam de existência de milícia no oeste do estado, e guaranis pedem Força Nacional.

CELEBRIDADES

Morte de PC Siqueira é um alerta sobre perigos da megaexposição virtual. Youtuber, que tinha saúde mental em frangalhos, sucumbiu em meio ao cancelamento das redes após ser acusado de pedofilia.

CELEBRIDADES

Quem é Buzeira, influenciador investigado pela PF que deu colar de R$ 2 milhões a Neymar. Adepto da ostentação nas redes, Bruno Aleksander tem 4,5 milhões de seguidores e é dono de mansão e Lamborghinis (no plural), entre outros carrões.

MERCADO

‘Teologia do coaching’ invade círculos evangélicos e divide pastores.

SAÚDE

Como funciona vila na França criada para receber só moradores com demência. Os primeiros indícios são de que um ambiente especialmente adaptado mantém as pessoas mais saudáveis e felizes por mais tempo.

COTIDIANO

É proibido soltar fogos de artifício no Ano-Novo? Conheça as regras. STF decidiu neste ano que municípios podem aprovar leis que vetam os artefatos de estampido.

