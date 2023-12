Estação Cabo Branco lança programação de férias recheada de brincadeiras

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, gerida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec-JP), inicia no dia 8 de janeiro mais uma programação da Estação Férias para crianças e adolescentes de 8 a 14 anos.

A edição 2024 será composta por um período de 24 dias de atividades diárias, com encerramento no final do mês.

De acordo com a chefe de Setor de Gestão Educacional da Estação Cabo Branco, Denise Paz, serão ofertadas 440 vagas para oficinas diversas para as crianças, além de 14 atividades abertas para o público em geral, como os pais, que poderão participar de sessões de contação de história e de mágica, entre outras.

“A programação é gratuita e vai garantir aos participantes momentos de aprendizado, interações, arte e cultura, com acompanhamento pedagógico, proporcionados pelos arte educadores da Estação Cabo Branco. Esta ação propõe também o desenvolvimento de habilidades, com oficinas artísticas e pedagógicas, que serão realizadas no período, com muita diversão, a exemplo de brincadeiras como a caça ao tesouro, oficinas de mágica, dobraduras, musicalização, jogos teatrais, criação com material reciclável além de contação de história, trilha educativa e um piquenique literário”, destacou.

Denise Paz disse que o projeto é especialmente elaborado para oferecer às crianças uma experiência única durante as férias na Estação Cabo Branco.

“Uma variedade de atividades foi preparada para garantir que cada participante desfrute ao máximo deste período. Estamos animados em proporcionar momentos inesquecíveis durante as férias, repletos de diversão, aprendizado e aventuras emocionantes”, afirmou.

De acordo com a programação, a primeira atividade de abertura do projeto acontecerá às 9h30 do dia 8 de janeiro, com a brincadeira Caça ao Tesouro.

Diariamente, até o final do período, o primeiro turno será iniciado às 9h30 e encerrado entre 10h30 e 11h, sendo retomado a partir das 14h30 e se estendendo entre às 15h e/ou 16h, dependendo da atividade programada para a data. As brincadeiras acontecerão na área externa da Estação Cabo Branco e também na Sala de Convenções 1.

Como se inscrever: A inscrição para a Estação Férias será feita exclusivamente através de um formulário online (do Google Forms), através do seguinte link: https://forms.gle/5L3FRMAQBxGG7yEw7.

Para garantir a vaga é preciso responder a todas as informações, conforme diz o Regulamento.

Serviço: A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Arte, localizada no bairro do Altiplano, está aberta à visitação para o público em geral de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h, com entrada gratuita.