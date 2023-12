Notícias que movimentam o país nesta quinta-feira

Novos registros de posse de armas caem 74% em 2023, decreto ratifica poder de guardas municipais para prender em flagrante, milhares protestam contra ‘megadecreto’ de Milei e outras notícias desta quinta-feira (28).

Novos registros de posse de armas caem 74% no governo Lula; total é o menor em 10 anos. Cerca de 360 mil armas de calibres mais potentes, liberadas por Bolsonaro, estão ativas nas mãos de civis.

Governo Lula ratifica em decreto poder de guardas municipais fazerem prisão em flagrante. Atuação de guardas têm sido questionada na Justiça; Ministério da Justiça prepara documento sobre padrões.

Milhares protestam contra ‘megadecreto’ de Milei para desregular economia. Pacote anunciado por presidente vai modificar ou revogar mais de 300 leis que regulam diversas atividades na Argentina.

Mortes violentas caem 2,2% nos 10 primeiros meses de 2023, diz Ministério da Justiça. Foram 71.078 casos entre janeiro e outubro, contra 72.715 no mesmo período de 2022; dados são fornecidos pelos estados.

Ministro diz que eleitor de Bolsonaro acorda aos poucos e já reflete sobre avanços de Lula. Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral, afirma que ter oposição ao governo é bom para fiscalizar e apontar erros.

Mais de 4.300 celulares são bloqueados em uma semana com app do governo. São Paulo é o estado com maior número de alertas de bloqueio no programa, com 1.125.

Governo Lula vai pagar salário por mais 6 meses a presidente demitido da EBC. Hélio Doyle foi demitido no fim de outubro após compartilhar mensagem que chamava apoiadores de Israel de ‘idiotas’.

Campos Neto quer deixar BC em 2024 com inflação na meta e juro ‘mais baixo possível’. Mandato do presidente da autoridade monetária termina em 31 de dezembro do ano que vem.

Governo central tem déficit primário de R$ 39,4 bi em novembro, pior que o esperado. Resultado foi o segundo pior para o mês desde 1997; Tesouro prevê fechar 2023 com rombo de R$ 125 bi.

Morre PC Siqueira, que fez sucesso no YouTube e foi apresentador da MTV, aos 37. Corpo do influenciador, que tentou suicídio neste ano, foi encontrado pela ex-namorada em sua casa em São Paulo.

Parecer do CNPq diz que gestações atrapalharam formação acadêmica de professora. Agência reconhece avaliação preconceituosa; pesquisadora diz que faltou preparo institucional do CNPq.

Morre Gaston Glock, polêmico inventor da pistola que revolucionou a indústria das armas. Semiautomática tornou-se ícone nos Estados Unidos, onde estima-se que seja usada por 80% dos policiais.

Bernardinho volta a ser técnico da seleção masculina de vôlei. Treinador multicampeão vai comandar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris.

Milton Neves não renova contrato e deixa a Band após 15 anos. Emissora confirma o fim do vínculo em comunicado; jornalista comandou diversos programas, como ‘Terceiro Tempo’.

Cruzeiro do Neymar repercute na imprensa internacional; faturamento beira R$ 15 milhões. De muletas, jogador ganha três quilos de ouro de presente, faz suposto deboche de antigo relacionamento e dança como se não houvesse amanhã após zarpar de Santos.

Falha no ar-condicionado causa sufoco no aeroporto de Congonhas. Concessionária diz que manutenção será concluída até a madrugada.

