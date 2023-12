Leia o resumo das pregações do papa Francisco durante o Natal

“Reclinado no presépio, o Menino Jesus pede-nos para sermos voz de quem não tem voz: a voz dos inocentes, que morreram por falta de água e pão; voz de quantos não conseguem encontrar emprego ou que o perderam; voz de quem é constrangido a abandonar a sua terra natal à procura dum futuro melhor, arriscando a vida em viagens extenuantes e à mercê de traficantes sem escrúpulos”.

Papa Francisco, durante homilia natalina.

Na edição especial desta terça-feira da coluna Aparte, com o jornalista Arimatéa Souza, um resumo dos pronunciamentos do papa Francisco durante as celebrações natalinas.

