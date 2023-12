Papa Francisco suplica o fim das “operações militares” pelo mundo

Neste Natal, o Papa na Mensagem e Bênção Urbi et Orbi da sacada central da Basílica de São Pedro: “Isaías, que profetizara o Príncipe da paz, deixou escrito que virá um dia em que ´uma nação não levantará a espada contra outra´; um dia em que os homens ´não se adestrarão mais para a guerra´, mas ´transformarão as suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em foices´ (2, 4). Com a ajuda de Deus, esforcemo-nos para que se aproxime esse dia!”

Ainda conforme Francisco, “suplico que cessem as operações militares, com o seu espaventoso rasto de vítimas civis inocentes, que se ponha remédio à desesperada situação humanitária, possibilitando a entrada das ajudas. Não se continue a alimentar violência e ódio, mas avance-se no sentido duma solução para a questão palestiniana, através dum diálogo sincero e perseverante entre as Partes, sustentado por uma forte vontade política e pelo apoio da comunidade internacional”.