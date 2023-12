Pós-operatório: atriz é sedada após piora no quadro de saúde

Claudia Alencar, atriz de 73 anos, passou por uma cirurgia na manhã deste domingo (24) e, devido ao procedimento e à piora de seu estado de saúde nas últimas 24 horas, permanecerá sedada em um hospital do Rio de Janeiro. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa da atriz à reportagem.

Alencar foi submetida a uma reavaliação do seu quadro e os médicos disseram ter identificado “achados compatíveis com septicemia e instabilidade hemodinâmica”. Por isso, ela permanece sedada, com ventilação mecânica e fazendo uso de antibióticos.

A septicemia é uma infecção generalizada que leva a queda na pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e necessidade de ventilação mecânica. O quadro requer internação em UTI, uso de antibiótico de largo espectro e drogas para manter a pressão arterial, mantendo o indivíduo vivo até a resposta do organismo ao antibiótico.

A atriz está internada desde o último domingo (17) no centro de terapia intensiva da Clínica São Vicente. De acordo com seu filho, Yann Hatchuel, a artista havia sido diagnosticada com uma infecção bacteriana.

Claudia Alencar está afastada da televisão desde 2017, quando fez uma participação breve na novela “Rock Story”, da Globo. Atuou em “Tieta” (1989) e “Fera Ferida” (1993), também na emissora, e está prevista para trabalhar em “Beleza Fatal”, a primeira novela produzida pela HBO Max.

