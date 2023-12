Papa Francisco reflete sobre o “deserto” e a “voz”; leia e medite

Em recente pronunciamento, o papa Francisco refletiu sobre o binômio ´voz e deserto´. Compartilho alguns trechos a seguir. Vale a pena a leitura.

“O Evangelho fala-nos de João Batista, o precursor de Jesus, e descreve-o como ´a voz de quem grita no deserto´. O deserto, lugar vazio, onde não se comunica, e a voz, meio para falar, parecem duas imagens contraditórias, mas no Batista elas conjugam-se.

Avançou o papa: “João prega ali, junto do rio Jordão, perto do ponto onde o seu povo, muitos séculos antes, tinha entrado na terra prometida. Ao fazê-lo, é como se dissesse: para escutar Deus, é preciso voltar ao lugar onde, durante quarenta anos, Ele acompanhou, protegeu e educou o seu povo, no deserto.

“(Deserto) É o lugar do silêncio e da essencialidade, onde não podemos dar-nos ao luxo de nos determos em coisas inúteis, mas devemos concentrar-nos no que é indispensável para viver.

“E esta é uma chamada de atenção sempre atual: para prosseguir no caminho da vida é necessário despojar-se daquele ´mais´, pois viver bem não significa encher-se de coisas inúteis, mas livrar-se do supérfluo, para ir ao fundo de si mesmo, para captar o que é verdadeiramente importante diante de Deus.

“O silêncio e a sobriedade – nas palavras, no uso das coisas, dos meios de comunicação social e das redes sociais – não são apenas ´sacrifícios´ ou virtudes, são elementos essenciais da vida cristã.

“A voz. Ela é o instrumento com o qual manifestamos o que pensamos e trazemos no coração. Compreendemos então que ela está muito ligada ao silêncio, porque exprime o que amadurece no interior, a partir da escuta do que o Espírito nos sugere.

“Se alguém não souber ficar em silêncio, dificilmente terá algo de bom para dizer; ao passo que, quanto mais atento for o silêncio, mais forte será a palavra.

“Podemos interrogar-nos: que lugar ocupa o silêncio no meu dia a dia? É um silêncio vazio, talvez opressivo, ou um espaço de escuta, de oração, de guarda do coração? A minha vida é sóbria ou está cheia de coisas supérfluas?

“Mesmo que isso signifique ir contra a corrente, valorizemos o silêncio, a sobriedade e a escuta”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza e publicada no paraibaonline.com.br