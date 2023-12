Saiba os fatos que repercutem neste sábado pelo Brasil

Congresso aprova emendas e fundão eleitoral turbinados, Haddad diz que churrasco com Campos Neto foi ótimo, pardos ultrapassam brancos como maior grupo étnico-racial no Brasil e outras notícias para começar este sábado (23).

GOVERNO LULA

Congresso aprova emendas e fundão eleitoral turbinados e esvazia poder de ministro de Lula. Deputados e senadores terão recorde de R$ 53 bilhões em recursos para suas bases e querem driblar centralização de negociação no Planalto.

GOVERNO LULA

Lula afaga Padilha após pressão da Câmara, e ministro diz que não comenta fofoca. Deputados se queixam da falta de cumprimento de acordos; presidente chama titular da articulação política de ‘extraordinário’.

SELIC

Haddad diz que churrasco com Campos Neto foi ótimo e que críticas sobre juros não são pessoais. Ministro da Fazenda afirma que cobranças mútuas sobre temas econômicos fazem parte do papel de cada um.

MUDANÇA CLIMÁTICA

PL aprovado na Câmara obriga compra de crédito de carbono por donos de carro, caminhão e moto. Segundo proposta, que segue para o Senado, caberá aos órgãos estaduais a criação de limites de emissões para cada veículo.

RIO

Pardos ultrapassam brancos e são o maior grupo étnico-racial no Brasil, aponta Censo. Número de brancos autodeclarados caiu, enquanto o de pretos e o de indígenas subiu.

FOLHAJUS

Tarcísio amplia rol de quem pode impor sigilo ultrassecreto e fortalece ex-ministro de Bolsonaro. Mudanças foram feitas em decreto com nova regulamentação da Lei de Acesso à Informação no âmbito estadual.

RIO

Decisão do STJ contra Cláudio Castro cita indício de compra de carro com ‘rachadinha’. OUTRO LADO: Governo do Rio diz que suspeitas após eleição para vereador em 2016 são ‘infundadas, velhas e requentadas’.

COTIDIANO

PF investiga suposto esquema venda de barrigas de aluguel por clínica de SP. OUTRO LADO: Envolvidos negam irregularidade e apontam empréstimo de útero legal e por amor.

ARGENTINA

Planos de saúde aumentam 40% na Argentina após desregulação de Milei. ‘Mensalidades subiam pela escada enquanto custos subiam pelo elevador’, dizem empresas.

