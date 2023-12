Manchetes dos principais jornais nacionais deste sábado

A União (PB)

João Azevêdo inaugura obra do Arco Metropolitano de Campina

Jornal do Commercio (PE)

Pernamuco é segundo Estado que mais cortou gasto

Correio Braziliense

Orçamento tem valor recorde de emendas e R$ 4,9 bi para eleições

Folha de Pernambuco

A força do empreendedorismo social

O Globo

Comissão aprova orçamento que amplia emendas e fundão e reduz Pac

Diário do Nordeste (CE)

Aumenta população preta, parda e indígena no Ceará

Folha de S. Paulo

Pela 1ª vez, parcela maior da população se declara parda

Diario de Pernambuco

Congresso Nacional aprova orçamento de 2024; R$ 5,5 tri

O Estado de S. Paulo

Pardos ultrapassam brancos e são maioria no País, diz IBGE

Estado de Minas

Pardos são maioria da população pela 1ª vez

Zero Hora (RS)

Pardos são maioria no Brasil; no RS, a maior proporção é de brancos

A Tarde (BA)

Moradores de aluguel crescem 17,2% em 5 anos

O Dia (RJ)

Fluminense sofre gol relâmpago, perde de 4 a 0 e vê City campeão

Tribuna do Norte (RN)

Comércio de Natal terá horário estendido no domingo; confira horários

Gazeta de Alagoas

Turismo mantém força, e ocupação hoteleira passa de 85% no fim do ano