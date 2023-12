Ministério da Saúde incorpora vacina contra dengue ao SUS, Lula reúne aliados e Campos Neto em confraternização, Milei responde a panelaços contra megadesregulação e outras notícias para começar esta sexta-feira (22).

GOVERNO LULA

Lula reúne ministros, aliados e Campos Neto em confraternização de fim de ano. Evento acontece na residência oficial da Granja do Torto; Lula já chamou presidente do BC de ‘cidadão’.

SAÚDE

Ministério da Saúde anuncia incorporação da vacina contra dengue ao SUS. Imunização começa a partir de fevereiro, mas não será em grande escala em um primeiro momento.

CONGRESSO NACIONAL

Comissão aprova fundão eleitoral dobrado e emendas turbinadas, ampliando poder na eleição de 2024. Projeto de Orçamento tira poder da articulação política de Lula; proposta precisa ser votada pelo plenário do Congresso.

MERCADO

Banco dos Brics, sob Dilma, deposita US$ 1 bilhão para Lula investir no Brasil. Dinheiro se refere ao contrato celebrado em outubro pela presidente da instituição, Dilma Rousseff, e ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

POLÍTICA

Ministro Lupi viaja para Mundial sem aval de Lula e às custas da Fifa. Titular da Previdência está na Arábia Saudita e não compareceu à reunião ministerial; após contato da Folha de S.Paulo, disse que vai ressarcir erário pelos dias fora.

CONSCIÊNCIA NEGRA

Lula sanciona lei que torna dia da Consciência Negra feriado nacional. Data já era feriado em seis estados brasileiros.

MERCADO

‘Aviso que vem mais’, diz Milei em meio a panelaços contra megadesregulação. Presidente argentino afirma que manifestantes contrários a medidas econômicas sentem saudade do comunismo.

VIOLÊNCIA

Atirador mata 15 na República Tcheca, no pior ataque do país em 30 anos. Polícia afirma que agressor matou o pai antes de atacar universidade e se inspirou em atentado semelhante na Rússia.

MUNDO

Papa condena ideologias ‘rígidas’ após permitir bênção a casais do mesmo sexo. Francisco fez comentários durante saudações de Natal aos membros da administração central do Vaticano.

AMBIENTE

Veja a qualidade das praias do litoral do Brasil. Levantamento da Folha de S.Paulo em 1.318 praias mostra que quase metade foi considerada ruim ou péssima.

TRÂNSITO

Saída para o Natal deve levar 5,2 mi de veículos às estradas de SP; saiba quais horários evitar viajar. Concessionárias preveem tráfego intenso em direção ao litoral paulista já a partir do fim da manhã desta sexta-feira (22).

INFLAÇÃO

Ministério da Agricultura recolhe 82 mil litros de azeite impróprio para consumo; veja marcas. Falsificação do produto tem ganhado força diante do aumento de preços em supermercados.

VIOLÊNCIA

Mulher é presa em Goiás por suspeita de matar ex-sogro e a mãe dele com doces envenenados. OUTRO LADO: Defesa de Amanda Partata foi procurada, mas informou que advogado só vai se pronunciar sobre o caso após a audiência de custódia.

CORPO

Guia de cuidados no verão: como proteger a saúde nas praias e piscinas. Especialistas oferecem dicas de segurança para aproveitar as férias sem estresse; a atenção deve ser redobrada com a hidratação, proteção solar e o uso de repelentes.

FERIADO

Veja onde comemorar o Réveillon em SP com opções em bares, restaurantes e festas. Roteiro conta ainda com balada e hotéis que terão eventos que custam entre R$ 80 e R$ 3.500.

