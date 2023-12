Manchetes dos principais jornais nacionais nesta sexta-feira

A União (PB)

PBGás dá início à construção do gasoduto João Pessoa-Cabedelo

O Globo (RJ)

Comissão aprova Orçamento que amplia emendas e fundão e reduz PAC

O Dia (RJ)

Dia de decisão: Fluzão de Diniz busca o mundo

Folha de S.Paulo

Novo zoneamento de SP vai permitir prédios mais altos

O Estado de S. Paulo

Câmara aprova zoneamento e libera prédios mais altos em SP

Valor Econômico (SP)

Falta de IPO e juros altos derrubam receitas dos bancos de investimento

Correio Braziliense

Juro do cartão de crédito terá limite de 100% da dívida

Estado de Minas

Ambulantes fazem a festa no Natal da Praça

Zero Hora (RS)

Comissão aprova orçamento com cortes no PAC e fundo eleitoral maior

Diário de Pernambuco

Habitacionais Encanta Moça 1 e 2 entregues a 600 famílias no Recife

Jornal do Commercio (PE)

Pesquisa revela Natal aquecido para a economia

A Tarde (BA)

BYD dobra previsão e irá gerar 10 mil empregos

Diário do Nordeste (CE)

Cidades perdem emenda por embates políticos