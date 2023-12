Tumulto e xingamentos no plenário da Câmara Federal

Nem tudo foi comemoração, ontem, quando da promulgação da esperada reforma tributária no Congresso Nacional.

Presente à solenidade, o presidente Lula foi xingado por parlamentares bolsonaristas: “Lula ladrão” e “Lula carcereiro”.

“Pelo respeito que tenho a todos os deputados, de todas tendências e pensamentos, esse era um dia que eu imaginava ser de consagração dessa Casa. Nossos cargos exigem pudor e respeito com quem pensa diferente. Vamos guardar nossas convicções para as sessões normais de plenário. Vamos nos comportar com o máximo de decoro”, apelou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Em imediata reação, os governistas gritaram “Lula guerreiro do povo brasileiro” e “olê olê olá, Lula”.

“Congresso, com direita ou esquerda, com centro ou qualquer outra coisa, mulheres e homens, negros e brancos, esse Congresso quer goste ou não do presidente é a cara da sociedade brasileira que votou nas eleições de 2022”, reagiu Lula em seu discurso.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

