Senac encerra participação no último dia no Salão de Turismo

O Senac encerrou sua participação no Salão Nacional de Turismo no último domingo celebrando a riqueza e diversidade dos sabores brasileiros e fortalecendo a ideia de que turismo e gastronomia são segmentos indissociáveis.

O evento, organizado pelo Ministério do Turismo de 15 a 17 de dezembro na Arena BRB do Estádio Mané Garrincha, na capital federal, contou com apoio do Senac em duas atividades: no Núcleo do Conhecimento, com palestras e debates sobre o segmento; e no impulsionamento do turismo por meio da gastronomia.

Foram 11 aulas na sexta, 9 aulas no sábado e 8 aulas neste domingo, das 13h30 às 19h. Não era necessário inscrição prévia, apenas chegar ao estande com alguma antecedência. A procura foi grande, até com filas de espera. Mas a experiência valeu por uma viagem à culinária brasileira.

Para enfrentar as altas temperaturas dos dias de evento, garrafinhas de água bem gelada eram servidas a todos os presentes, bem como fones de ouvido para contribuir com a concentração no estudo sem interferir nas demais atividades realizadas na arena.

Com o objetivo de dar visibilidade à diversidade da nossa cultura gastronômica, neste evento, o Senac ousou e inovou, realizando pela primeira vez aulas-show simultâneas de dois estados, com mediação de chefs do Senac Gastronomia que atuam em Brasília.

A primeira apresentação do dia veio dos estados do Pará, com o chef Ricardo Barbosa Branches, e de Alagoas, com a chef Cláudia Ribeiro Reis. O resultado da aula foi a criação de um prato regional que celebra as culturas dessas regiões.

As chefs Renata Simonetti Silva, do Rio Grande do Norte, e Adriana Magnoler, de Rondônia, apresentaram, respectivamente, camarão papa-jerimum e ventrecha de tambaqui.

O mineiro Luciano Rodrigues de Avellar trouxe para a plateia o tradicional frango com quiabo, esclarecendo que este é um clássico e um dos mais queridos na cozinha mineira.

Foi dado ao chef Onildo Rocha, da Paraíba, um dos principais nomes da gastronomia brasileira e internacional, o privilégio de encerrar as atividades do estande de aulas-show do Senac ao lado do chef sergipano Samuel Davi.

Samuel Davi ofertou um escondidinho de carne-seca com queijo coalho, inovando ao gratinar o prato com geleia de mangaba. Ele explicou que cada ingrediente escolhido em sua receita foi uma homenagem a Sergipe.

O chef do Rio Grande do Sul, Mamadou Abdoul Vakhabe Sene, senegalês, que se apresentou no sábado com arroz de costela, fez questão de assistir a todas as outras 26 aulas-show do Senac e relatou estar encantado com essa oportunidade de intercâmbio.

Ao assistir as demais aulas, Mamadou pôde observar as diferenças e semelhanças entre as comidas africana e brasileira.