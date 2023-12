S&P eleva nota de crédito do Brasil, Datena se filia ao PSB de Alckmin e Tabata, Trump fica inelegível no estado do Colorado e outras notícias para começar esta quarta-feira (20).

MERCADO

S&P eleva nota de crédito soberano do Brasil para ‘BB’ após reforma tributária. País está perto de obter grau de investimento; secretário do Tesouro diz que decisão evidencia ‘caminho certo’.

GOVERNO LULA

Congresso aprova agenda bolsonarista de costumes em Orçamento, e governo Lula promete veto. Texto diz que União não poderá incentivar invasões de terra e cirurgia de troca de sexo de crianças.

TSE

Lula participa de jantar na casa de Barroso (foto) com ministros do STF, sem Mendonça e Cármen. Encontro reúne 8 dos atuais 10 integrantes da corte, além de Dino; presidente do Supremo afirma que ele foi marcado a pedido do petista.

ELEIÇÕES 2024

Datena se filia ao PSB de Alckmin e Tabata e pela 5ª vez ensaia disputar uma eleição. Apresentador da Band pode ser vice na chapa da deputada federal à Prefeitura de São Paulo.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio sinaliza não apoiar Nunes, enaltece seu papel na oposição e repete frase sobre pinguim. Governador defende aumento do transporte, admite que segurança precisa melhorar e se compara a ‘pinguim de Madagascar’.

PRESÍDIO E MORTE

Tortura e restrição de água e comida são comuns em presídios, dizem entidades. Relatórios apontam generalização de infraestrutura precária e disseminação de doenças; estados afirmam repudiar violência nas unidades.

LGBTQIA+

Direita evangélica vê bênção a casais homossexuais como janela de oportunidade. Líderes evangélicos criticam o papa Francisco por decisão e abrem as portas de seus templos aos católicos insatisfeitos.

PARTIDO REPUBLICANO

Suprema Corte do Colorado decide que Trump não pode concorrer à Presidência. Decisão vale em âmbito estadual, mas abre precedente; ex-presidente deve recorrer à Suprema Corte dos EUA, em que construiu maioria conservadora.

TWITTER

Alter ego de Alckmin nas redes, Dr. Geraldo conquista jovens e irrita opositores. Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento ganhou seguidores em todos os meses desde que foi eleito com Lula.

VIOLÊNCIA

Justiça decreta prisão preventiva de 4 suspeitos por sequestro de Marcelinho Carioca. Delegado Fabio Nelson, da Divisão Antissequestro, disse que presos confirmaram em depoimento envolvimento no crime.

CELEBRIDADES

Ana Hickmann acusa Alexandre Correa de operar associação criminosa e fazer esquema de pirâmide. OUTRO LADO: Defesa do empresário diz que não se pronunciará até ter acesso à denúncia; anteriormente, ele negou fraudes no comando das empresas.

TELEVISÃO

Casa de Manoel Soares é invadida em São Paulo e apresentador luta com bandido. Filhos foram rendidos e ele negociou com assaltante.

TELEVISÃO

Faustão pode voltar à TV. Apresentador diz que precisa ‘consertar a saúde’ e fala sobre a recuperação do transplante de coração.

*Folhapress