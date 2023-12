Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quarta-feira

A União (PB)

Brasil salta duas posições e é a 9ª economia mundial em 2023

O Globo (RJ)

Agência de risco eleva classificação do Brasil e elogia reforma tributária

O Dia (RJ)

Lei Seca vai atuar com drones na operação de fim de ano

Folha de S.Paulo

S𝓈P eleva nota do Brasil após a reforma tributária

O Estado de S. Paulo

S𝓈P eleva nota de crédito do País e cita reforma tributária

Valor Econômico (SP)

S𝓈P eleva rating do Brasil após reforma tributária e contribui para queda do dólar

Correio Braziliense

Oportunidades e riscos para o Brasil em 2023

Estado de Minas

Polícia apura fraude em uísque e mortes

Zero Hora (RS)

Piratini resiste a pressões para revisão de corte de benefícios

Diário de Pernambuco

Casos de Covid-19 sobem quase 60% em uma semana

Jornal do Commercio (PE)

LDO aprovada com déficit zero e salário de R$ 1.412

A Tarde (BA)

Salvador ganha centro de atenção plena à mulher

Diário do Nordeste (CE)

Repasse de emendas é desigual no Ceará