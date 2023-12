Câmara campinense apreciou projetos ´a toque de caixa´

Na sessão ordinária da última quinta-feira, foi votado no Legislativo campinense um ´punhado´ de projetos, a ´toque de caixa´, sem sequer serem divulgados os objetos de cada um deles.

A proposta de votação célere foi do vereador líder do bloco de oposição, Pimentel Filho, endossada pela liderança governista, através do vereador Luciano Breno.

As vereadoras Jô Oliveira (PCdoB) e Ivonete Ludgério (PSD) votaram remotamente o ´festival´ de projetos.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

