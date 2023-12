Giro Brasil: notícias que repercutem pelo país nesta 3a feira

Vaticano aprova bênção a casais do mesmo sexo, polarização entre petistas e bolsonaristas persiste, sequestro de Marcelinho Carioca e outras notícias para começar esta terça-feira (19).

LGBTQIA+

Vaticano aprova bênção a casais do mesmo sexo, mas mantém veto a casamentos. Novo aceno do papa Francisco à comunidade LGBTQIA+ vem pouco após permissão para batismo de pessoas trans.

OPINIÃO E SOCIEDADE

Polarização entre petistas e bolsonaristas é hoje a mesma do pós-eleição, aponta Datafolha. Se dizem petistas 30%, ante 25% de bolsonaristas, mesmos índices de dezembro passado.

JUSTIÇA

Lula cobra Gonet em posse para que PGR não repita modelo da Lava Jato. Novo procurador-geral foi indicado pelo presidente da República e tomou posse nesta segunda (18).

CONGRESSO NACIONAL

Gleisi expõe críticas do PT a Judiciário, Congresso e centrão e acumula embates. Presidente do partido já criticou publicamente o centrão e questionou existência da Justiça Eleitoral.

JUSTIÇA

Tese do STF sobre entrevistas incide em ações que vão de texto de humor a rede social. Processos contra publicações estavam aguardando uma decisão do Supremo sobre o tema.

ESPORTE

‘Me forçaram a fazer aquele vídeo’, afirma Marcelinho Carioca. Ex-jogador afirma que foi abordado por três sequestradores e recebeu coronhada.

JUSTIÇA

Investigação aponta Vai-Vai como reduto do PCC. OUTRO LADO: Escola diz que Beto Bela Vista, citado pela polícia como membro da facção, não é mais diretor financeiro; advogada de suspeito nega envolvimento dele.

RIO DE JANEIRO

Tribunal afasta deputada estadual do RJ suspeita de envolvimento com milícia. Lucinha (PSD) é alvo de operação da PF e do MP-RJ sob suspeita de atuar em favor de grupo criminoso.

ARGENTINA

Governo Milei anuncia corte de benefício social de quem bloquear ruas na Argentina. Anúncio ocorre em semana de protestos e na esteira de medida que permite uso de forças de segurança nos atos.

CRIMES VIRTUAIS

Como usar o app do governo que promete inutilizar celular roubado com um clique. Pessoas de confiança e dono do aparelho poderão bloquear chip, smartphone e aplicativos bancários pela internet.

DROGAS

Renato Cariani é indiciado pela PF por associação para o tráfico e mais 2 crimes. Influenciador é investigado por suspeita de desviar produtos químicos para produção de drogas; OUTRO LADO: empresário nega acusações.

CELEBRIDADES

Após denúncia no Fantástico, influenciadores procuram Blaze em massa para rescindir contrato. Empresa de jogos de azar é alvo de investigação da Polícia Federal e teve situação exposta.

CELEBRIDADES

Empresa cobra R$ 5,5 milhões de Ana Hickmann e ex-marido por empréstimo não pago. OUTRO LADO: advogado de Alexandre não se pronuncia, e assessoria de Ana Hickmann diz que caso está em segredo de Justiça.

MUNDIAL DE CLUBES

Fluminense espanta pesadelo da semifinal e vai à decisão do Mundial. Tricolor aguarda partida entre Manchester City e Urawa Red Diamonds para conhecer adversário da final.

*folhapress