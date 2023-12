Ninguém acertou as seis dezenas da última Mega-Sena em 2023, sorteado na noite deste sábado. O prêmio de R$ 10.456.339,72, portanto, acumulou para o sorteio da Mega da Virada, que acontece na noite de 31 de dezembro.

Confira as dezenas sorteadas no concurso 2.669: 07 – 04 – 35 – 16 – 46 – 5

Na quina, 64 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma levou R$ 36.773,28. Na quadra, houveram 3.317 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.013,60 para cada uma.

A partir de hoje, a Caixa abre as vendas para a Mega da Virada, que será sorteada em 31 de dezembro com prêmio estimado em R$ 550 milhões que não acumula. As apostas podem ser feitas nas Casas Lotéricas ou pelo site das Loterias Caixa.