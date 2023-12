Manchetes dos principais jornais nacionais deste domingo

O Estado de São Paulo

Judiciário usa IA para agilizar processos e reduzir gastos

Estado de Minas

ENTREVISTA/FUAD NOMAM

“Nós conversamos com todo mundo que queira ajudar BH”

Tribuna do Norte (RN)

Parceria com a Shein, intermediada pela Coteminas, segue sem avanços

Folha de S. Paulo

Em 10 anos, Brasil registra 17 mil mortes em presídios

Meia Hora (RJ)

Capanga de chefão do bicho escapa de atentado

Correio Braziliense

ENTREVISTA/LUIS FELIPE SALOMÃO

“Juiz que manifestar posição política terá punição severa”

O Globo

RIO 40+

As tendências do verão com sensação de 60º

A Tarde (BA)

Pressa para entrar em forma no Verão eleva risco de lesões

Diário do Nordeste (CE)

Casal preso tinha vida de luxo e ostentação

Jornal do Commercio (PE)

Estudo aponta BR-101 como a rodovia mais perigosa do Brasil

O Dia (RJ)

Saiba como economizar na hora de preparar a ceia

Correio do Povo (RS)

À espera dos veranistas