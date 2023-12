Giro de notícias: os fatos que repercutem pelo Brasil e pelo mundo

Penduricalho para mudança de generais custará R$ 4 milhões, governo obtém aval a medidas de receita, morre Carlos Lyra e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (17).

FORÇAS ARMADAS

Exército pagará R$ 4 milhões de penduricalho para generais mudarem de cidade. Ajuda de custo para movimentação se destina a 50 generais; valor chega a R$ 151 mil para militar sair de Belém para São Paulo.

CONGRESSO NACIONAL

Governo obtém aval a medidas de receita, mas ceticismo sobre meta permanece. Haddad sinaliza mais iniciativas e defende agenda de recomposição da base fiscal do Estado.

MERCADO

Lula diz que aprovar reforma tributária é fato histórico em Congresso com minoria governista. Durante cerimônia em São Paulo, presidente afirmou que Haddad merece uma ‘salva de palmas especial’.

CARLOS LYRA

Morre Carlos Lyra, compositor histórico da bossa nova, aos 90 anos. A morte do músico, que estava internado desde quinta no Rio de Janeiro por causa de uma febre, foi confirmada pela mulher.

POLÍTICA

Lula põe Boulos no palanque em agenda de cabo eleitoral e provoca Nunes e Tarcísio. Presidente faz ato do governo federal em SP com aliado apoiado pelo PT e cita ausência de prefeito e governador.

MUNDO

Governo Lula apoia empréstimo de banco para Argentina em aceno pragmático a Milei. Financiamento de US$ 960 milhões será usado para pagar FMI.

RIO

Presidente do TJ-RJ revoga liminar que proibia apreensão de adolescente sem flagrante. Governo e prefeitura recorreram da decisão alegando obstáculo na prevenção a crimes; Promotoria vê viés racial em abordagens.

ESTADOS UNIDOS

Maior explosão solar em 6 anos provoca apagão em rádios no continente americano. Ainda existe a expectativa de que tempestade geomagnética possa atingir a Terra neste domingo (17).

PLANETA EM TRANSE

Decisão da COP28 sobre fim dos combustíveis fósseis deixa brechas para o setor. Texto dá abertura para gás natural e tecnologias polêmicas de captura de carbono.

TELEVISÃO

Matthew Perry escreveu sobre droga que causou a sua morte em autobiografia. Ator morreu de efeitos agudos de quetamina, que usou nos últimos anos como tratamento para o vício.

* SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)