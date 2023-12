Deputado federal reage a tentativa de roubo e mata suspeito

O deputado federal Alexandre Leite (União Brasil-SP) foi vítima de uma tentativa de roubo nas proximidades do cruzamento da marginal Pinheiros com a avenida Interlagos, no bairro Campo Grande, zona sul de São Paulo, no final da tarde deste sábado (16).

O parlamentar é filho de Milton Leite (União Brasil), vereador e presidente da Câmara Municipal de São Paulo.

De acordo com Milton Leite, o filho seguia de carro com a esposa quando foi abordado por ao menos dois ladrões. Após ser alvo de tiros, o deputado reagiu e baleou um dos suspeitos, que morreu no local, ainda segundo Milton Leite.

A Polícia Militar afirma que o deputado reagiu a uma tentativa de roubo, mas não confirma a morte do suspeito.

Segundo a PM, a corporação recebeu um chamado, por volta das 18h40, para atendimento de uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo na altura do número 4.455 da avenida Interlagos. Os ladrões estariam em uma motocicleta.

* PAULO EDUARDO DIAS (SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)