STTP vai revitalizar 600 faixas de pedestres em Campina Grande até o fim do ano

Os bairros de Bodocongó, Liberdade, José Pinheiro, Prata e José Pinheiro, em Campina Grande, receberam reforço na sinalização horizontal com a revitalização de faixas de pedestres.

Ao todo foram 350 faixas revitalizadas de um total de 600, que devem ser concluídas até o final do ano e que vão contemplar outros bairros e regiões, conforme explicou o Superintendente da STTP, Vitor Ribeiro, à reportagem da Caturité FM.

Segundo ele, o objetivo da ação, que acontece durante todo o ano, é garantir mais segurança aos pedestres e condutores.

– Estamos com ações de revitalização de faixas de pedestres, são aproximadamente 600 faixas e dessas 350 faixas já revitalizadas no Canal de Bodocongó, Pedro II, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, João Papa 23, Getúlio Cavalcante, Rio Grande do Sul, Ronaldo Cunha Lima, Campos Sales, Pedro da Costa Agra, nos bairros Santo Antônio, na Prata e temos outros para terminar um ano garantindo uma travessia segura para os pedestres – frisou.

Vitor também disse que a Superintendência vai atender a uma demanda dos moradores do bairro das cidades, colocando transporte coletivo no bairro Pedro Gondim.

– Vamos implantar o transporte público no conjunto Pedro Gondim. Antes os ônibus só iam até a rua Petrópolis e nós fizemos um estudo, era uma demanda da população daquele local e agora vamos estender essa rota para que as pessoas não precisem caminhar tanto para pegar o transporte – apontou.