Leia o resumo de informações pelo país em 3 minutos

Congresso derruba vetos de Lula à desoneração e ao marco temporal, Ministério Público pede cassação de Moro, presença de Comando Vermelho e PCC nos presídios e outras notícias para começar esta sexta-feira (15).

CONGRESSO NACIONAL

Congresso derruba veto à desoneração em nova derrota de Lula e Haddad. Ministro da Fazenda chegou a prometer proposta alternativa para evitar revés, mas não entregou.

JUSTIÇA

Congresso derruba veto de Lula ao marco temporal, em vitória da bancada ruralista. Após acordo entre governo e oposição, três pontos foram mantidos pelo Legislativo.

GOVERNO LULA

Lula exalta Dino ‘comunista’ no STF e diz que governo de 38 pastas tem poucos ministros. ‘Tem poucos ministros para tanto assunto que a gente precisa cuidar no país’, diz presidente.

STF

Moro e advogado falam em Deltan desesperado durante votação de Dino ao STF. Conversa por texto em celular do senador ocorreu momentos antes da votação da indicação do ministro de Lula.

JUSTIÇA

Ministério Público pede cassação de Sergio Moro (foto) em ação eleitoral. Procuradores entenderam que houve abuso de poder econômico durante a pré-campanha em 2022; ex-juiz nega irregularidades.

ELEIÇÕES 2024

Atritos entre Michelle e filhos de Bolsonaro chegam à escolha de vice no Rio; Ex-primeira-dama trava cabo de guerra contra Flávio e Carlos para decidir formação de chapa bolsonarista.

PRESÍDIO E MORTE

Comando Vermelho e PCC avançam para presídios de quase todos os estados. Levantamento inédito aponta a existência de 70 facções dentro do sistema carcerário, as duas principais presentes em 25 das 27 unidades da federação.

ARGENTINA

Milei usará Forças Armadas contra quem bloquear ruas para protestar na Argentina. Novo governo anunciou plano para acabar com os chamados ‘piquetes’, com ato marcado para o dia 20.

AMÉRICA LATINA

Guiana e Venezuela se dizem comprometidas a manter paz na região. Nicolás Maduro e Irfaan Ali se reuniram pela 1ª vez São Vicente e Granadinas em meio a tensão da disputa sobre Essequibo.

MERCADO

Motorista de apps cobra taxa para uso do ar-condicionado em meio à nova onda de calor. Passageiros reclamam que motoristas não ligam o ar e ainda cobram a mais pelo conforto térmico.

DROGAS

Cariani rebate acusações e faz vídeo para explicar mensagens usadas pela PF. Influenciador disse preparar defesa e nega a intenção de fugir após ter sido alvo de buscas em operação sobre supostos desvios de produtos químicos.

SAÚDE

Bill Gates elogia o SUS e diz que o mundo pode aprender com o Brasil. Filantropo escreveu em blog e redes sociais sobre o impacto positivo do sistema universal e dos investimentos do país em saúde.

TELEVISÃO

Globo derruba exibição de entrevista de Luísa Sonza ao Fantástico. Após dois meses, emissora entendeu que documentário da Netflix faz conversa ficar defasada.

CELEBRIDADES

‘Me sentia uma prostituta’, diz atriz sobre bastidores de cenas de sexo de ‘Azul é a Cor Mais Quente’. Adèle Exarchopoulos conta ter ficado traumatizada e que depois do filme passou a impor limites nas gravações mais íntimas.

*Folhapress