João Azevêdo inaugura Ginásio Poliesportivo da Apae, em CG

Um dos maiores sonhos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Campina Grande foi realizado nesta sexta-feira (15) com a inauguração do Ginásio Poliesportivo, obra realizada pelo Governo da Paraíba, beneficiando 670 pessoas atendidas pela entidade com investimento de R$ 1,4 milhão.

Na solenidade, o governador João Azevêdo anunciou que a associação também vai ganhar uma piscina térmica.

A construção do ginásio coberto foi realizada por meio de convênio com o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no Estado da Paraíba (Funcep) para atender aos usuários de Campina e mais 38 municípios.

A estrutura pré-moldada tem área coberta com 751,35 m², com uma quadra poliesportiva, para realização de jogos de basquete, vôlei, futsal e bocha, além de servir como local de recreação e de eventos.

O ginásio possui vestiário totalmente acessível para os estudantes e o público em geral e complementar, na área externa com três salas de apoios que serão destinadas a diversas funcionalidades que serão definidas pela associação.

A Apae é uma instituição reconhecida pelo trabalho em prol da inclusão e desenvolvimento de pessoas com deficiência na cidade.

Na ocasião, o governador João Azevêdo falou sobre a participação da primeira-dama do Estado, Ana Maria Lins, no encaminhamento do pleito que resultou na concretização do ginásio.

“Me lembro que as primeiras vezes que estive aqui quando Ana me apresentou esta solicitação, agradeci a Deus a oportunidade de poder ser este canal para melhorar as condições de vida dos usuários desta instituição que realiza um trabalho primordial e de estimular os futuros atletas paraolímpicos. Ana não pode vir hoje por causa de um compromisso anteriormente assumido, mas avisou que em breve virá fazer uma visita”, comentou.

O vice-governador Lucas Ribeiro disse que a ação promove a melhoraria da qualidade de vida dos usuários da Apae.

“Através de uma visita da primeira-dama, foi feito um pedido levado ao governador que prontamente atendeu com a construção de um ginásio que vai além de um prédio, que representa mais atendimentos, mais medalhas, mais inclusão e empatia. O Governo do Estado está atento e sensível a todas as necessidades e a construção de um equipamento como este traduz seu respeito e empenho para trabalhar em parceria com a Apae e outras instituições, promovendo mais inclusão e desenvolvimento”, ressaltou.

A secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Pollyanna Dutra, destacou o compromisso do Governo do Estado com a inclusão.

“O respeito e o olhar atento às políticas públicas e ações de inclusão se revelam neste equipamento que será importante sob vários aspectos, proporcionando autonomia e incentivando muitos talentos no paratletismo”.

O diretor-administrativo da Apae em Campina Grande, Anatólio Chaves, afirmou que a construção do ginásio é a realização de um sonho.

“Em nome da Apae e da presidente Margarida Motta Rocha, agradecemos o apoio que temos recebido do Governo do Estado e neste dia em particular a nossa gratidão pela entrega deste ginásio que se constitui num marco que jamais será esquecido”.

O estudante Elias Gomes Barbosa de Alencar, 13 anos, é atendido pela Apae desde os sete meses de idade e está animado com o ginásio. “Quero jogar futsal e vôlei com meus amigos aqui. Ficou muito bonito, eu amei”, comemorou.

Participaram da solenidade, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, o deputado estadual Inácio Falcão, os secretários da Infraestrutura, Deusdete Queiroga, da Comunicação, Nonato Bandeira, o secretário-chefe do governo, Roberto Paulino, o secretário executivo da Articulação Política, João Paulo Freire, a secretária executiva da Economia Solidária, Priscilla Benjamin, e os vereadores de Campina Grande, Antônio Pimentel Filho, Olímpio Oliveira, Valéria Aragão, Bruno Faustino, Rostand Paraiba, Eva Gouveia, Dona Fátima, Renan Maracajá e Napoleão Maracajá.