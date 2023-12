Senado aprova Dino ao STF e Gonet à PGR, BC fecha 2023 com corte de 0,5 ponto da Selic, abertura do processo de impeachment de Biden e outras notícias desta quinta-feira (14).

FOLHAJUS

Senado aprova Dino ao STF e Gonet à PGR após articulação de Lula com Congresso e Judiciário. Atual ministro da Justiça conseguiu 6 votos além do necessário e só teve menos rejeição do que Mendonça, indicado por Bolsonaro.

SELIC

BC fecha 2023 com corte de 0,5 ponto da Selic, a 11,75% ao ano. Copom volta a sinalizar queda de juros da mesma intensidade nas ‘próximas reuniões’.

GOVERNO LULA

Lira articulou resposta da Câmara após críticas do PT ao centrão e foi demovido por aliados. Presidente da Casa apresentou ideia em reunião de líderes, mas PSD, MDB e PSB foram contra.

CONGRESSO NACIONAL

Câmara instaura processo de cassação contra Janones por suspeita de ‘rachadinha’. Desfecho no Conselho de Ética só ocorrerá em 2024; deputado aliado de Lula é investigado, mas nega esquema com salário de assessores.

ELEIÇÕES 2024

Marta diz já ter falado com Lula em meio à negociação para ser vice de Boulos. Secretária de Nunes e sondada para voltar ao PT mandou mensagem em grupo relatando contato do presidente.

FOLHAJUS

Tribunal decide que PM não é obrigada a usar câmeras em operações após ataques. Determinação ocorre em meio a denúncias de irregularidades na Operação Escudo na Baixada Santista; entidades estudam recorrer e governo de SP aponta alto custo.

GOVERNO BIDEN

Câmara dos EUA aprova abertura do processo de impeachment de Biden. Votação fortalece procedimento iniciado em setembro com o objetivo de dar mais poder a comitês que investigam presidente e sua família.

AMÉRICA LATINA

Remarcações disparam na Argentina com chegada de Milei e fim de controle de preços. Supermercados intensificaram aumentos, e há expectativa sobre o que ocorrerá após desvalorização do peso.

CIÊNCIA

Como ver a chuva de meteoros Gemínidas, que deve atingir seu pico nesta quarta e quinta. Lugares longe de luzes urbanas são mais adequados para a visualização do fenômeno.

INSTAGRAM

PF diz que produtos de empresa de Renato Cariani abasteciam rede do PCC. OUTRO LADO: nas redes sociais, influenciador negou irregularidades; outro suspeito teria forjado email em nome de farmacêutica.

ESTADOS UNIDOS

Brasileira de 17 anos que havia desaparecido nos EUA é encontrada. Manuela Cohen tinha sido vista pela última vez em 20 de novembro pela família, que apontava descaso da polícia local.

FUTEBOL AMERICANO

Estádio do Corinthians vai receber partida da NFL em 2024. Jogo será no segundo semestre, com times ainda a serem definidos.

LGBTQIA+

Diego Martins, o Kelvin de ‘Terra e Paixão’, repudia ataques a Amaury Lorenzo. Ator que dá vida a Ramiro venceu prêmio no Domingão com Huck e desativou sua conta no Instagram após ameaças.

