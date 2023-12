Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quinta-feira

A União (PB)

Após mais de 10 horas de sabatina na CCJ, plenário aprova Dino e Gonet

O Globo (RJ)

Senado aprova Flávio Dino, ministro de Lula, para STF

O Dia (RJ)

Abono-Fundeb: Lei garante gratificação aos profissionais da Educação

Folha de S.Paulo

COP28 aprova transição de energia, mas suaviza texto

O Estado de S. Paulo

Governo vence resistência e Senado aprova por margem estreita ida de Dino ao STF

Valor Econômico (SP)

Copom reduz Selic em 0,5 ponto, para 11,75%, e sinaliza mais cortes iguais

Correio Braziliense

Planalto vence, com Dino no STF e Gonet na PGR

Estado de Minas

STF dá 120 dias para MG negociar dívida

Zero Hora (RS)

Piratini diz que 64 setores perderão incentivos se alta do ICMS for rejeitada

Diário de Pernambuco

R$ 37,8 bilhões para investir nos estados do Nordeste

Jornal do Commercio (PE)

Senado aprova Dino ao STF por margem apertada de votos

A Tarde (BA)

Senado aprova Dino para o STF e Gonet para a PGR

Diário do Nordeste (CE)

Todas as áreas da Capital têm aumento da Covid-19