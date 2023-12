Governador destaca avanços nas relações institucionais do Consórcio Nordeste

O governador João Azevêdo participou, nesta quarta-feira (13), em Recife, Capital de Pernambuco, da Assembleia Geral do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste), ocasião em que prestou contas de sua gestão à frente da autarquia em 2023.

Na reunião, os governadores elegeram, por unanimidade, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, para presidir o Consórcio Nordeste em 2024 e discutiram ações para o enfrentamento da seca na região.

Os gestores também reforçaram o apoio à aprovação do artigo 19 da PEC 45 da reforma tributária para assegurar incentivos à indústria automobilística no Nordeste.

“Existe hoje a possibilidade de instalação de novas fábricas de automóveis na região, como já temos em Pernambuco, e para que isso ocorra é necessário que esse conjunto de benefícios se mantenha”, sustentou o governador João Azevêdo.

O governador João Azevêdo também destacou, na oportunidade, o fortalecimento do Consórcio Nordeste e a união dos governadores e governadoras para assegurar investimentos para a região.

“Foi uma alegria poder ter contribuído ao longo de 2023 para que o Consórcio Nordeste cada vez mais se consolidasse e todas as vitórias que conseguimos foram em virtude da união dos nove governadores. Colocamos o Consórcio dentro do Conselho da Federação, contribuímos para que os pleitos dos estados fossem ouvidos, tivemos a abertura do diálogo com o governo federal e passo a presidência para a governadora Fátima Bezerra que tem toda a competência, compromisso e dedicação para continuar fazendo o Consórcio se fortalecer”, frisou.

O gestor evidenciou a importância de assegurar junto ao governo federal a prorrogação das outorgas para as empresas que atuam no segmento das energias renováveis e irão injetar investimentos superiores a R$ 160 bilhões na região.

Ele também destacou as ações de fomento à cultura, com a criação do Conexão Nordeste, que promoverá a apresentação de artistas da terra nos nove estados da região.

Na reunião, a Câmara Técnica de Segurança Hídrica sugeriu ações emergenciais para a mitigação dos efeitos do agravamento da seca, a exemplo da solicitação ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) a liberação de crédito, ações regionalizadas visando a preservação do rebanho e da produção de alimentos e identificação de gargalos de abastecimento que diminuam a produção industrial.

Também foram apresentadas medidas para o reforço no abastecimento de água, como ações de mapeamento, monitoramento e reforço das ações de bombeamento por carros-pipa, perfuração e instalação de poços operados por energia solar, instalação de dessalinizadores, recuperação e adequação de adutoras, reativação de mananciais, recuperação de barragens, reforço das estações de tratamento de água e ações de controle de desvios e perdas de água.

A governadora Fátima Bezerra, que assume a presidência do Consórcio Nordeste no próximo ano, parabenizou o governador João Azevêdo pelo trabalho desempenhado no Consórcio Nordeste e reforçou seu compromisso com a continuidade do trabalho em defesa do desenvolvimento da região.

“É uma honra suceder o governador João na presidência do Consórcio e eu agradeço aos demais governadores e governadora pelo apoio dado de forma unânime. O Consórcio Nordeste se reafirma como um belo instrumento de governança e uma ferramenta de articulação entre os estados para promover o desenvolvimento produtivo e inclusivo da nossa região. Vamos seguir juntos, com respeito e diálogo para fazer o Nordeste casa vez mais próspero e produtivo”, afirmou.

Também participaram da reunião o governador Jerônimo Rodrigues (Bahia) e as vice-governadoras Priscila Krause (Pernambuco) e Jade Afonso (Ceará).