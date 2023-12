Veja as notícias que repercutem pelo Brasil; leitura rápida

População de rua cresce 10 vezes no Brasil desde 2013, São Paulo terá ônibus gratuito aos domingos, Tarcísio admite que tarifa da Sabesp vai subir e outras notícias para começar esta terça-feira (12).

COTIDIANO

População de rua no Brasil cresceu quase 10 vezes na última década, aponta Ipea. País tem 227.087 pessoas vivendo nas ruas, ante 21.934 em 2013; números se referem a inscrições no CadÚnico.

TRANSPORTE PÚBLICO

São Paulo terá ônibus gratuito aos domingos a partir do dia 17, ao custo de R$ 238 mi anuais. Catracas dos coletivos serão liberadas para todos os usuários; Nunes não deu prazo até quando a medida será mantida.

INDÚSTRIA

‘Ouvi um estouro, mas não tive coragem de sair da cama’, diz vizinho de mina que se rompeu em Maceió. Com medo do futuro, moradores de bairros próximos querem ser realocados.

GOVERNO LULA

Perfil de Janja em rede social é hackeado, e PF investiga. Palácio do Planalto diz também que já contatou plataforma para tratar do caso.

MERCADO

Lula deu aval para proposta alternativa à desoneração da folha, diz Haddad. Governo deve divulgar plano até o fim da semana, após aprovação da Reforma Tributária.

VENEZUELA

Governo Lula libera empresa de Joesley a comprar energia da Venezuela, e Brasil pagará mais caro. Preço foi proposto pela Âmbar após decreto do governo; empresa diz que custo será menor do que combustíveis fósseis.

SABESP

Tarcísio admite que tarifa da Sabesp vai subir mesmo com privatização. Governo paulista recua no discurso de que a medida reduzirá a tarifa paga pelos cidadãos.

ARGENTINA

Governo de Milei adia definições econômicas e limita compra de dólares. Banco Central da Argentina decretou ‘feriado cambial’ nesta segunda (11) para esperar transição.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Fala sobre antissemitismo coloca reitora de Harvard na berlinda. Depoimento polêmico de Claudine Gay leva a pedidos de expulsão, enquanto 700 docentes defendem sua permanência.

CHUVA

Calor retorna a partir desta quinta, com temperaturas acima de 30°C. Inmet considera que situação não configura uma onda de calor, mas que analisa a situação.

JORNALISMO

Globo decide promover homem do tempo a apresentador no Hora 1. Marcelo Pereira está na Globo desde 2021 e vinha gravando testes desde agosto deste ano na empresa.

RIO DE JANEIRO

Moradores de Copacabana acorrentam caixa de som e adotam ‘celular do ladrão’ contra violência. Rotina do bairro tem sido alterada por onda de insegurança; turistas também são avisados para tomarem cuidado.

CIÊNCIA

Chuva de meteoros terá até 120 ‘estrelas cadentes’ por hora no Brasil: como e onde será possível ver o fenômeno. As Geminídas acontecem uma vez por ano na Terra, sempre por volta de meados de dezembro. É uma das chuvas com maior taxa de meteoros por hora.

