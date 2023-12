O 1º discurso de Milei como presidente da Argentina, mina da Braskem desaba em Maceió, show de Paul McCartney em SP e outras notícias para começar esta segunda-feira (11).

ELEIÇÃO NA ARGENTINA

Milei promete ‘nova era’ e ‘choque’ na economia em 1º discurso como presidente da Argentina. Em tom apoteótico, ultraliberal comparou vitória à queda do muro de Berlim e disse que não perseguirá oposição.

INDÚSTRIA

Mina da Braskem desaba em Maceió. Problema foi localizado e não representa risco para a população, afirma prefeito; região já tinha sido evacuada.

INDÚSTRIA

Colapso em mina foi localizado e população pode ficar tranquila, diz prefeito de Maceió. Ministério do Meio Ambiente disse que não há indícios de instabilidade em outras minas, e que tendência é que situação se acomode.

FOLHAINVEST

Dois terços dos brasileiros não têm nenhuma reserva financeira, mostra Datafolha. Quase metade da população também não contribui para a Previdência.

O PODER DO AGRO

Commodities fortalecem indústria e Brasil vira ‘supermercado do mundo’. País lidera exportação de comida industrializada; siderurgia e petróleo também avançam.

STF

Senado deve sabatinar Dino e Gonet juntos em formato superficial e inédito para STF e PGR. Sessão conjunta na próxima quarta (13) tende a agilizar o processo e reduzir embates diretos.

ENTREVISTA DA 2ª

Brasil pode alfabetizar todas as crianças até 2030, diz diretor da Fundação Lemann. Denis Mizne aponta ações para reverter o grave quadro educacional pós-pandemia, com 70% dos alunos sem ler e escrever até o final do 2º ano.

RELACIONAMENTOS

Cada vez mais mulheres de classes altas preferem ter filhos sozinhas. A maioria na faixa dos 35 aos 45 anos, elas buscam tratamentos de reprodução assistida para realizar o sonho da maternidade.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Exército de Israel tenta justificar palestinos seminus em situação vexatória. Despir suspeitos de serem ameaça é hábito para descartar que carreguem explosivos, dizem Forças Armadas.

*Folhapress